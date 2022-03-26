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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. По 17 округам депутаты были выбраны. По 17 округам пройдет второй тур выборов не позднее чем в двухнедельный срок. В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы не позднее чем в двухмесячный срок
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-nachalos-1038315518.html
Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось
Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось
На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T08:00+0300
2022-03-26T08:11+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии началось в 8:00 утра у субботу 26 марта.На 17 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vtoroy-tur-chto-nuzhno-znat-o-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-1038290574.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, политика

Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось

08:00 26.03.2022 (обновлено: 08:11 26.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии началось в 8:00 утра у субботу 26 марта.

В Сухуме и в районах открылись 64 избирательных участка. Второй тур проходит в 17 округах. Проголосовать можно будет до 20:00.

На 17 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Второй тур: что нужно знать о выборах в Народное Собрание
Вчера, 09:15
Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.
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