https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-nachalos-1038315518.html

Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось

Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось

На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T08:00+0300

2022-03-26T08:00+0300

2022-03-26T08:11+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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выборы в парламент абхазии

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии началось в 8:00 утра у субботу 26 марта.На 17 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vtoroy-tur-chto-nuzhno-znat-o-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-1038290574.html

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