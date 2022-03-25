https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vtoroy-tur-chto-nuzhno-znat-o-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-1038290574.html

Второй тур: что нужно знать о выборах в Народное Собрание

Второй тур: что нужно знать о выборах в Народное Собрание

Голосование на выборах в Парламент Абхазии состоялось 12 марта. По итогам депутаты избраны в 17 из 35 округов. Еще в 17 округах состоится второй тур, и в одном... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T09:15+0300

2022-03-25T09:15+0300

2022-03-25T11:00+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

выборы в парламент абхазии

парламент абхазии

политика

абхазия

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SputnikВторой тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет в 17 избирательных округах в субботу 26 марта. В отличии от первого голосования, в этот раз не будет фиксироваться порог явки. Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперника.На 17 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.Во второй тур прошли:Центральная избирательная комиссия продолжает подготовку ко второму туру выборов в Народное Собрание. Уже готовы новые избирательные бюллетени.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах пройдет второй тур, еще в одном - повторное голосование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/registratsiya-partiy-i-initsiativnykh-grupp-po-okrugu-18-v-gudaute-nachnetsya-25-marta-1038278518.html

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