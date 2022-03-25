https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vtoroy-tur-chto-nuzhno-znat-o-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-1038290574.html
Второй тур: что нужно знать о выборах в Народное Собрание
Второй тур: что нужно знать о выборах в Народное Собрание
Голосование на выборах в Парламент Абхазии состоялось 12 марта. По итогам депутаты избраны в 17 из 35 округов. Еще в 17 округах состоится второй тур, и в одном... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T09:15+0300
2022-03-25T09:15+0300
2022-03-25T11:00+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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SputnikВторой тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет в 17 избирательных округах в субботу 26 марта. В отличии от первого голосования, в этот раз не будет фиксироваться порог явки. Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперника.На 17 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.Во второй тур прошли:Центральная избирательная комиссия продолжает подготовку ко второму туру выборов в Народное Собрание. Уже готовы новые избирательные бюллетени.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах пройдет второй тур, еще в одном - повторное голосование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/registratsiya-partiy-i-initsiativnykh-grupp-po-okrugu-18-v-gudaute-nachnetsya-25-marta-1038278518.html
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выборы в парламент абхазии, парламент абхазии, политика, абхазия
Второй тур: что нужно знать о выборах в Народное Собрание
09:15 25.03.2022 (обновлено: 11:00 25.03.2022) Подписаться на
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Голосование на выборах в Парламент Абхазии состоялось 12 марта. По итогам депутаты избраны в 17 из 35 округов. Еще в 17 округах состоится второй тур, и в одном - повторное голосование.
Второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет в 17 избирательных округах в субботу 26 марта.
В отличии от первого голосования, в этот раз не будет фиксироваться порог явки. Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперника.
На 17 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.
Округ №1 (Новый район) - кандидаты Инар Гицба и Гунда Квициния
Округ №2 (Новый район) - кандидаты Астамур Герхелия и Дмитрий Халбад
Округ №3 (Старый поселок) - кандидаты Хына Думава и Нарсоу Салакая
Округ №4 (Северный) - кандидаты Батал Айба и Эрик Рштуни
Округ №6 (Центральный) - кандидаты Рауль Лолуа и Дмитрий Маршания
Округ №7 (Библиотека) - кандидаты Рашида Айба и Амиран Какалия
Округ №8 (Маякский) - кандидаты Леон Губаз и Наур Нармания
Округ №13 (Гагрский городской) - кандидаты Алхас Барциц и Реваз Бения
Округ №15 (Отхарский) - кандидаты Алмасхан Барциц и Бадрик Пилия
Округ №20 (Аацынский) - кандидаты Алиса Гуларияи Рустам Мархолиа
Округ №21 (Новый Афон) - кандидаты Ахра Пачулия и Натали Смыр
Округ №22 (Эшерский) - кандидаты Алмасхан Ардзинба и Фазлибей Авидзба
Округ №28 (Гупский) - кандидаты Демур Гогия и Тенгиз Какубава
Округ №29 (Члоуский) - кандидаты Алмас Акаба и Астамур Тарба
Округ №32 (Очамчырский) - кандидаты Батал Джопуа и Эшсоу Какалия
Округ №33 (Ткуарчалский первый) - кандидаты Дамир Горзолия и Беслан Эмурхба
Округ №34 (Ткуарчалский второй) - кандидаты Герман Качарава и Темур Ткебучава.
Центральная избирательная комиссия продолжает подготовку ко второму туру выборов в Народное Собрание. Уже готовы новые избирательные бюллетени.
Голосование во втором туре выборов в Парламент начнется в 8:00 и завершится в 20:00. Будут работать 64 избирательных участка. Во втором туре международные наблюдатели не заявлены.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах пройдет второй тур, еще в одном - повторное голосование.