https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/medvedev-ekonomicheskaya-voyna-bez-pravil-protiv-rossii-razrushit-ves-mirovoy-uklad--1038315703.html

Медведев: экономическая война без правил против России разрушит весь мировой уклад

Медведев: экономическая война без правил против России разрушит весь мировой уклад

Ряд стран Запада ввел новые беспрецедентные санкции против России из-за Украины. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T08:40+0300

2022-03-26T08:40+0300

2022-03-26T08:40+0300

экономика

санкции

дмитрий медведев

россия

европа

сша

политика

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Экономическая война без правил против России, которую начали западные страны, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.По его мнению, экономическая война против России вляется отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ."Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединённых Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII – начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ", - сказал Медведев.Зампредседателя Совбеза отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной. "Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.Он отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента РФ, и кризис 2014 года, когда он был премьером.Дмитрий Медведев также добавил, что Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/medvedev-nazval-glupymi-popytki-zapada-povliyat-na-vlast-rossii-ogranichiv-biznes-1038290913.html

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экономика, санкции, дмитрий медведев, россия, европа, сша, политика