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Медведев: экономическая война без правил против России разрушит весь мировой уклад
Медведев: экономическая война без правил против России разрушит весь мировой уклад
Ряд стран Запада ввел новые беспрецедентные санкции против России из-за Украины. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T08:40+0300
2022-03-26T08:40+0300
2022-03-26T08:40+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Экономическая война без правил против России, которую начали западные страны, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.По его мнению, экономическая война против России вляется отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ."Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединённых Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII – начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ", - сказал Медведев.Зампредседателя Совбеза отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной. "Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.Он отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента РФ, и кризис 2014 года, когда он был премьером.Дмитрий Медведев также добавил, что Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/medvedev-nazval-glupymi-popytki-zapada-povliyat-na-vlast-rossii-ogranichiv-biznes-1038290913.html
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экономика, санкции, дмитрий медведев, россия, европа, сша, политика
Медведев: экономическая война без правил против России разрушит весь мировой уклад
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Ряд стран Запада ввел новые беспрецедентные санкции против России из-за Украины.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik
. Экономическая война без правил против России, которую начали западные страны, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости
и RT.
"Что делают они? Они арестовывают активы финансовых учреждений и даже Центрального банка и даже ведут речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания, то есть национализировать. Ну, слушайте, это и есть война без правил. Каковы будут последствия этой войны – разрушение всего мирового экономического уклада", - заявил Медведев.
По его мнению, экономическая война против России вляется отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ.
"Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединённых Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII – начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ", - сказал Медведев.
Зампредседателя Совбеза отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной.
"Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Он отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента РФ, и кризис 2014 года, когда он был премьером.
"Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, – это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил", - заявил Медведев.
Дмитрий Медведев также добавил, что Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса.