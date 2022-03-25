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Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на власть России, ограничив бизнес
Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на власть России, ограничив бизнес
Западные страны на фоне ситуации на Украине ввели беспрецедентное количество новых антироссийских санкций, в том числе в отношении российского бизнеса. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T09:45+0300
2022-03-25T09:45+0300
2022-03-25T10:05+0300
санкции
дмитрий медведев
россия
политика
экономика
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Попытки повлиять на власть России, ограничивая российский бизнес, бессмысленные, глупые и дурацкие, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Медведев отметил, что у власти и бизнеса разные задачи."Тот, кто занимается управлением государством, прежде всего ориентируется на интересы всей страны, на интересы народа России. Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), он занимается только этим. Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие", – подчеркнул Медведев.Зампредседателя Совбеза добавил, что своими ограничениями Запад пытается настроить россиян против власти, но русские другие, напротив, происходит консолидация, и в этом слабое место "дурацких санкций".По его словам, своими санкциями западные страны пытаются повлиять на граждан, "настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти".По его словам, Запад пытается влиять не просто на предпринимателей, а на отрасли экономики, которые стоят за этим крупным бизнесом – а это сотни тысяч, миллионы россиян."Вот это, мне кажется, они абсолютно не способны уяснить, как не способны были уяснить и 70 лет назад, и 100 лет назад, и в период различного рода вооруженных кампаний, которые проводились в том числе против нашей страны: что такого рода ограничения, лишения – они только сплачивают людей, консолидируют людей, а не разобщают. И в этом их основной просчет, в этом слабое место этих дурацких санкций", – подчеркнул он.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Западные страны в ответ ввели беспрецедентное количество новых антироссийских санкций, в том числе против российских банков и предприятий.
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санкции, дмитрий медведев, россия, политика, экономика
Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на власть России, ограничив бизнес
09:45 25.03.2022 (обновлено: 10:05 25.03.2022) Подписаться на
Западные страны на фоне ситуации на Украине ввели беспрецедентное количество новых антироссийских санкций, в том числе в отношении российского бизнеса.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Попытки повлиять на власть России, ограничивая российский бизнес, бессмысленные, глупые и дурацкие, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости
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"Если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества, и крупный бизнес в том числе - они, что называется, без вины виноватые. Давайте зададимся вопросом: а вообще, хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса, хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак", – сказал собеседник агентства.
Медведев отметил, что у власти и бизнеса разные задачи.
"Тот, кто занимается управлением государством, прежде всего ориентируется на интересы всей страны, на интересы народа России. Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), он занимается только этим. Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие", – подчеркнул Медведев.
Зампредседателя Совбеза добавил, что своими ограничениями Запад пытается настроить россиян против власти, но русские другие, напротив, происходит консолидация, и в этом слабое место "дурацких санкций".
По его словам, своими санкциями западные страны пытаются повлиять на граждан, "настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти".
"Но мне кажется, что люди, которые эти решения генерируют, они абсолютно не понимают нашей ментальности, они не понимают мироощущения русского человека в широком смысле этого слова. Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление – а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого – происходит консолидация общества", – считает Медведев.
По его словам, Запад пытается влиять не просто на предпринимателей, а на отрасли экономики, которые стоят за этим крупным бизнесом – а это сотни тысяч, миллионы россиян.
"Вот это, мне кажется, они абсолютно не способны уяснить, как не способны были уяснить и 70 лет назад, и 100 лет назад, и в период различного рода вооруженных кампаний, которые проводились в том числе против нашей страны: что такого рода ограничения, лишения – они только сплачивают людей, консолидируют людей, а не разобщают. И в этом их основной просчет, в этом слабое место этих дурацких санкций", – подчеркнул он.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Западные страны в ответ ввели беспрецедентное количество новых антироссийских санкций, в том числе против российских банков и предприятий.