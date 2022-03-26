https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/medvedev-nikto-ne-khochet-nikakoy-voyny-no-ugroza-yadernogo-konflikta-suschestvuet-vsegda-1038316129.html
Медведев: никто не хочет никакой войны, но угроза ядерного конфликта существует всегда
Медведев: никто не хочет никакой войны, но угроза ядерного конфликта существует всегда
Необходимо проводить ответственную политику, так как ядерная война - это угроза существованию человеческой цивилизации, заявил Дмитрий Медведев. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T09:30+0300
2022-03-26T09:30+0300
2022-03-26T09:30+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда - всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты в России, а российские боеголовки наведены на цели в Европе и США, поэтому нужно проводить ответственную политику, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что "ядерная война – это угроза вообще существованию человеческой цивилизации". "Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", - отметил он.Медведев вспомнил Карибский кризис 1962 года, который оказал "отрезвляющее воздействие на всех – на руководство Соединенных Штатов Америки, НАТО, Советского Союза, Варшавского договора"."Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения. Во всяком случае это маскировалось, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более я уж не говорю про персональные санкции", - сказал Медведев.В частности, пояснил зампредседателя Совбеза, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более персональные ограничительные меры."Никому в голову не приходило вводить санкции в отношении Брежнева, Подгорного и Косыгина. Они, конечно, понимали, что это бессмысленно, как и сейчас, но тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать. Теперь все находятся в неудобном положении. Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО. Вроде как все подсанкционные, все находятся в каком-то там списке", - добавил он.Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил Медведев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/mukhin-rasskazal-gotovy-li-amerikantsy-k-bolshoy-voyne-s-rossiey-1038312359.html
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дмитрий медведев, политика, россия, сша
Медведев: никто не хочет никакой войны, но угроза ядерного конфликта существует всегда
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Необходимо проводить ответственную политику, так как ядерная война - это угроза существованию человеческой цивилизации, заявил Дмитрий Медведев.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik.
Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда - всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты в России, а российские боеголовки наведены на цели в Европе и США, поэтому нужно проводить ответственную политику, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что "ядерная война – это угроза вообще существованию человеческой цивилизации".
"Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", - отметил он.
Медведев вспомнил Карибский кризис 1962 года, который оказал "отрезвляющее воздействие на всех – на руководство Соединенных Штатов Америки, НАТО, Советского Союза, Варшавского договора".
"Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения. Во всяком случае это маскировалось, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более я уж не говорю про персональные санкции", - сказал Медведев.
В частности, пояснил зампредседателя Совбеза, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более персональные ограничительные меры.
"Никому в голову не приходило вводить санкции в отношении Брежнева, Подгорного и Косыгина. Они, конечно, понимали, что это бессмысленно, как и сейчас, но тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать. Теперь все находятся в неудобном положении. Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО. Вроде как все подсанкционные, все находятся в каком-то там списке", - добавил он.
Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны, заявил Медведев.