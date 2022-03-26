Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-turtsii-zayavilo-o-neytralizatsii-pokhozhego-na-minu-obekta-v-bosfore-1038323218.html
Минобороны Турции заявило о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре
Минобороны Турции заявило о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре
Ранее турецкие СМИ сообщали, что движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T13:12+0300
2022-03-26T13:13+0300
турция
босфор
украина
мины
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101557/06/1015570633_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6ee77c79d2586a6948c0330ea53ca0be.jpg
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства."После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Рассматриваемый объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении.Как сообщили СМИ, Босфорcкий пролив закрыт для судоходства до особого распоряжения после обнаружения объекта, напоминающего мину.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/turetskie-smi-soobschili-o-pokhozhem-na-minu-predmete-u-vkhoda-v-bosforskiy-proliv-1038322913.html
турция
босфор
украина
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101557/06/1015570633_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_5839e41b339ed293583eac2e15f6aa57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция, босфор, украина, мины, черное море

Минобороны Турции заявило о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре

13:12 26.03.2022 (обновлено: 13:13 26.03.2022)
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Руслан Кривобок
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наYandex news
Telegram
Ранее турецкие СМИ сообщали, что движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.
"После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Рассматриваемый объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении.
Как сообщили СМИ, Босфорcкий пролив закрыт для судоходства до особого распоряжения после обнаружения объекта, напоминающего мину.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула. - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфорский пролив
12:20
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0