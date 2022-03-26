https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-turtsii-zayavilo-o-neytralizatsii-pokhozhego-na-minu-obekta-v-bosfore-1038323218.html

Минобороны Турции заявило о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре

Минобороны Турции заявило о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре

Ранее турецкие СМИ сообщали, что движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T13:12+0300

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босфор

украина

мины

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства."После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Рассматриваемый объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении.Как сообщили СМИ, Босфорcкий пролив закрыт для судоходства до особого распоряжения после обнаружения объекта, напоминающего мину.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/turetskie-smi-soobschili-o-pokhozhem-na-minu-predmete-u-vkhoda-v-bosforskiy-proliv-1038322913.html

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турция, босфор, украина, мины, черное море