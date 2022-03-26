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Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфорский пролив
Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфорский пролив
ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T12:20+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив, сообщает в субботу турецкая газета Star.ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.В пятницу 25 марта Генеральный штаб ВС России сообщил, что не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/erdogan-zayavil-chto-turtsiya-prinimaet-mery-po-informatsii-o-dreyfuyuschikh-minakh-v-chernom-more-1038255145.html
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Турецкие СМИ сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфорский пролив
12:20 26.03.2022 (обновлено: 12:54 26.03.2022) Подписаться на
ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив, сообщает в субботу турецкая газета Star.
"Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив. Командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину", - пишет газета.
ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
В пятницу 25 марта Генеральный штаб ВС России сообщил, что не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.