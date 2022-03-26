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МВД Абхазии: информации о нарушениях во втором туре парламентских выборов не поступало
МВД Абхазии: информации о нарушениях во втором туре парламентских выборов не поступало
В Абхазии 26 марта состоялось голосование во втором круге выборов в Парламент. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T20:44+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. На 20:00 информация о нарушении общественного порядка на голосовании во втором туре парламентских выборов не поступала, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Отмечается, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения повторных выборов депутатов в 17 округах было задействовано порядка 600 сотрудников органов внутренних дел.Кроме того, силовики обеспечили сопровождение в ЦИК членов избирательных комиссий и охрану выборной документации. После окончания работы Центризбиркома будет снято ограничение на проезд для автомобилей на улице Конфедератов от улицы Ардзинба до улицы Лакоба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038335134.html
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цик абхазии, мвд абхазии, выборы в парламент абхазии, парламент абхазии, политика
МВД Абхазии: информации о нарушениях во втором туре парламентских выборов не поступало
20:44 26.03.2022 (обновлено: 20:58 26.03.2022) Подписаться на
В Абхазии 26 марта состоялось голосование во втором круге выборов в Парламент. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik
. На 20:00 информация о нарушении общественного порядка на голосовании во втором туре парламентских выборов не поступала, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
ЦИК республики также сообщил, что по состоянию на 20:00 нарушений зафиксировано не было.
Отмечается, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения повторных выборов депутатов в 17 округах было задействовано порядка 600 сотрудников органов внутренних дел.
Кроме того, силовики обеспечили сопровождение в ЦИК членов избирательных комиссий и охрану выборной документации.
После окончания работы Центризбиркома будет снято ограничение на проезд для автомобилей на улице Конфедератов от улицы Ардзинба до улицы Лакоба.