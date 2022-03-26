https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/mvd-abkhazii-informatsii-o-narusheniyakh-vo-vtorom-ture-parlamentskikh-vyborov-ne-postupalo-1038336649.html

МВД Абхазии: информации о нарушениях во втором туре парламентских выборов не поступало

МВД Абхазии: информации о нарушениях во втором туре парламентских выборов не поступало

В Абхазии 26 марта состоялось голосование во втором круге выборов в Парламент. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. На 20:00 информация о нарушении общественного порядка на голосовании во втором туре парламентских выборов не поступала, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Отмечается, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения повторных выборов депутатов в 17 округах было задействовано порядка 600 сотрудников органов внутренних дел.Кроме того, силовики обеспечили сопровождение в ЦИК членов избирательных комиссий и охрану выборной документации. После окончания работы Центризбиркома будет снято ограничение на проезд для автомобилей на улице Конфедератов от улицы Ардзинба до улицы Лакоба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038335134.html

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