https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/passazhirov-razbivshegosya-kitayskogo-boeing-737-priznali-pogibshimi-1038331166.html

Пассажиров разбившегося китайского Boeing 737 признали погибшими

Пассажиров разбившегося китайского Boeing 737 признали погибшими

Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая 21 марта, до того, как исчезнуть с радаров, лайнер не подавал сигналов тревоги. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T17:30+0300

2022-03-26T17:30+0300

2022-03-26T18:20+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Всех пассажиров и членов экипажа разбившегося в Китае Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines признали погибшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ТВ. Известно, что самолет находился на высоте около 8,8 километра, когда вошел в пикирование и начал терять высоту с максимальной скоростью более 550 километров в час.Крушение произошло 21 марта в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, на месте происшествия начался лесной пожар. По заявлению спасателей, взрывчатых компонентов в образцах с места крушения Boeing 737 обнаружено не было. Возможные причины катастрофы пока не называются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/passazhirskiy-boeing-737-poterpel-krushenie-na-yuge-kitaya-1038225526.html

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