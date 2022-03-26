https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/prezident-rossii-podpisal-zakon-ob-obraschenii-lekarstv-v-usloviyakh-sanktsiy-1038319682.html

Президент России подписал закон об обращении лекарств в условиях санкций

Президент России подписал закон об обращении лекарств в условиях санкций

В случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T11:09+0300

2022-03-26T11:09+0300

2022-03-26T11:09+0300

санкции

лекарства

экономика

медицина

россия

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По словам, спикера Госдумы Вячеслав Володин, документ позволит упростить и ускорить вывод на отечественный рынок необходимых медикаментов, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан.По решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.Закон также предусматривает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, и будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".Кроме того, была одобрена поправка, по которой организация оптовой торговли лекарствами обязана соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров и в случае заключенного договора не в праве отказывать ей в поставке лекарств при их наличии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-obespecheniya-ekonomicheskoy-stabilnosti--1038153956.html

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санкции, лекарства, экономика, медицина, россия