https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/putin-podpisal-zakon-o-statuse-uchastnikov-operatsii-na-ukraine-1038317980.html
Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине
Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине
Дополнительное финансирование реализации инициативы, по предварительным оценкам Министерства обороны России, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T10:02+0300
2022-03-26T10:02+0300
2022-03-26T10:02+0300
военная спецоперация рф в донбассе
политика
владимир путин
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный закон позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-rossii-zadachi-spetsoperatsii--na-ukraine-budut-vypolneny-do-kontsa-1038308689.html
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политика, владимир путин, украина, россия
Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине
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Дополнительное финансирование реализации инициативы, по предварительным оценкам Министерства обороны России, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik
. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный закон позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.