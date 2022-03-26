https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/putin-podpisal-zakon-o-statuse-uchastnikov-operatsii-na-ukraine-1038317980.html

Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине

Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине

Дополнительное финансирование реализации инициативы, по предварительным оценкам Министерства обороны России, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T10:02+0300

2022-03-26T10:02+0300

2022-03-26T10:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

политика

владимир путин

украина

россия

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный закон позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-rossii-zadachi-spetsoperatsii--na-ukraine-budut-vypolneny-do-kontsa-1038308689.html

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политика, владимир путин, украина, россия