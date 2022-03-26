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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/rossiyskaya-aviatsiya-porazila-117-obektov-vsu-za-sutki-1038318716.html
Российская авиация поразила 117 объектов ВСУ за сутки
Российская авиация поразила 117 объектов ВСУ за сутки
Военная спецоперация России на Украине идет чуть больше месяца, в настоящее время российские войска ведут бои за освобождение населенных пунктов Новомихайловка... 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T10:55+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. За сутки боевая оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила 117 военных объектов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.По заявлению ведомства, накануне российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по военному складу в Житомирской области и уничтожили базу горючего в районе Николаева крылатой ракетой "Оникс".Конашенков также добавил, что российские ПВО сбили два украинских Су-25, один Су-24, и шесть беспилотников.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.По заявлению Минобороны России, цели первого этапа спецоперации были практически достигнуты - освобождена половина территории ЛНР и почти вся территория ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/stsenariy-dlya-belykh-kasok-na-ukraine-uzhe-gotov-1038315893.html
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донбасс, украина, министерство обороны рф, новости

Российская авиация поразила 117 объектов ВСУ за сутки

10:55 26.03.2022 (обновлено: 11:10 26.03.2022)
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
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Военная спецоперация России на Украине идет чуть больше месяца, в настоящее время российские войска ведут бои за освобождение населенных пунктов Новомихайловка и Новобахмутовка.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. За сутки боевая оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила 117 военных объектов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

"Среди них шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники", - сообщил Конашенков.

По заявлению ведомства, накануне российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по военному складу в Житомирской области и уничтожили базу горючего в районе Николаева крылатой ракетой "Оникс".
Конашенков также добавил, что российские ПВО сбили два украинских Су-25, один Су-24, и шесть беспилотников.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.
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По заявлению Минобороны России, цели первого этапа спецоперации были практически достигнуты - освобождена половина территории ЛНР и почти вся территория ДНР.
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