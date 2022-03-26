https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/rossiyskaya-aviatsiya-porazila-117-obektov-vsu-za-sutki-1038318716.html

Российская авиация поразила 117 объектов ВСУ за сутки

Российская авиация поразила 117 объектов ВСУ за сутки

Военная спецоперация России на Украине идет чуть больше месяца, в настоящее время российские войска ведут бои за освобождение населенных пунктов Новомихайловка... 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T10:55+0300

2022-03-26T10:55+0300

2022-03-26T11:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. За сутки боевая оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила 117 военных объектов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.По заявлению ведомства, накануне российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по военному складу в Житомирской области и уничтожили базу горючего в районе Николаева крылатой ракетой "Оникс".Конашенков также добавил, что российские ПВО сбили два украинских Су-25, один Су-24, и шесть беспилотников.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.По заявлению Минобороны России, цели первого этапа спецоперации были практически достигнуты - освобождена половина территории ЛНР и почти вся территория ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/stsenariy-dlya-belykh-kasok-na-ukraine-uzhe-gotov-1038315893.html

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