https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/stsenariy-dlya-belykh-kasok-na-ukraine-uzhe-gotov-1038315893.html

Сценарий для "Белых касок" на Украине уже готов

Сценарий для "Белых касок" на Украине уже готов

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "ответят", если Россия применит химическое оружие на Украине. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T09:00+0300

2022-03-26T09:00+0300

2022-03-26T09:00+0300

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Ирина Алкснис, международный обозреватель – для SputnikПо каким-то причинам именно химическое оружие стало для Запада любимым пропагандистским жупелом. Возможно, дело в бессознательном ужасе, который люди испытывают перед ним наравне с ядерным, но при этом в расхожих представлениях, что химическое оружие куда легче добыть, создать и применить.Как бы то ни было, именно готовность использовать химическое оружие или прямо-таки его применение является одним из самых популярных обвинений Запада своих геополитических противников и просто неугодных государств. Причем под это дело уже созданы специальные политические и PR-механизмы, структуры и алгоритмы. Их работу мир имел возможность многократно наблюдать во всех подробностях последние десять лет – а уж смотреть на лицевую сторону или изнанку их деятельности – каждый человек выбирает для себя.Официально "белые каски" занимаются медицинской помощью и спасением мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Но по существу они стали одним из главных инструментов западной пропаганды по обличению "деспотии Асада". Они бесперебойно снабжали мировые СМИ роликами о "военных преступлениях Дамаска против собственного народа".При этом политический и медийный мейнстрим Запада, разумеется, не волновало, что неоднократно было доказано, что видео эти откровенно постановочные (включая гримирование "жертв" и оплату работы участников), а "каски" буквально создали конвейер по фабрикации контента, причем при поддержке и активном содействии самых отмороженных исламистов, на территории которых они работали.Звездный час "Белых касок" случился уже после начала российской военной операции в Сирии и связан именно с якобы применением химического оружия. Причем "волонтеры" демонстрировали потрясающую синхронность с заявлениями Запада. Едва Штаты и Европа в очередной раз поднимали тему высокой вероятности применения сирийской армией химического оружия, как в скором времени якобы происходил соответствующий инцидент, причем видеосвидетельства такового предоставляли именно "Белые каски".Наиболее ярко это проявилось в деле с "химатакой" в городе Дума недалеко от Дамаска в апреле 2018 года. Инцидент был сфабрикован "Белыми касками" от и до. Россия предоставила мировому сообществу исчерпывающие доказательства этого. Среди прочего она организовала в штаб-квартире ОЗХО в Гааге брифинг, на котором выступили 17 участников видеоролика, рассказавших о том, как он снимался.Схожая история была и с инцидентом в Хан-Шейхуне (Идлиб) за год до этого, в апреле 2017 года. Российское Минобороны тщательно расследовало произошедшее и прямо обвинило в провокации "Белые каски", но также не было услышано.И уж, конечно, все это никак не повлияло на "наказание", наложенное Западом на Сирию за совершенное "преступление". Инцидент в Хан-Шейхуне стал поводом для ракетного удара по сирийской авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года. А события в Думе были использованы для ударов США, Великобритании и Франции по Исследовательскому центру в Дамаске, а также ряду военных и гражданских объектов страны в ночь с 13 на 14 апреля 2018-го.Учитывая привычку Запада раз за разом применять созданные политико-медийно-военные алгоритмы, нет оснований думать, что на этот раз – на Украине – события пойдут по иному сценарию. Своим заявлением о готовности США вмешаться, если Россия использует химоружие, Байден фактически повесил на стену ружье – то самое, которое должно в итоге выстрелить.Вопрос в том, кто сыграет на этот раз роль "белых касок" – будет ли это какой-нибудь журналист, или "независимый" волонтер, или целая гуманитарная организация, сытно живущая на западные гранты. А возможно, будет сделан финт ушами – и на Украине появится местный филиал "Белых касок", на помощь которому придут ближневосточные коллеги, поднаторевшие в такого рода делах. Действительно, чего зря прокаченному бренду пропадать?Запад неоднократно использовал провокации с химическим оружием. Но изменило ли это минимально или существенным образом развитие событий в Сирии? Помогло ли это ему свергнуть Башара Асада или заставить Россию вывести свой военный контингент?Нет, в Сирии США вместе с Европой потерпели геополитический разгром, который все больше распространяется на весь ближневосточный регион, где Запад ускоренно теряет позиции и влияние.Поднятие американским президентом уже совершенно избитой темы химоружия применительно к Украине выглядит скорее жестом отчаяния - попыткой давить на хорошо знакомую кнопку, которая уже давным-давно утратила свою функциональность, – в надежде, что на этот раз она все-таки сработает.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-zayavila-ob-utechke-ammiaka-v-ukrainskikh-sumakh-1038235067.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/khrolenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-im-net-dela-do-zdorovya-svoikh-grazhdan-chuzhikh---tem-bolee-1038188233.html

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колумнисты, мнение, россия, сша, политика, украина