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ЦИК Абхазии: открылись все участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент
ЦИК Абхазии: открылись все участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент
Избирательные участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент будут работать до 20:00. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T08:34+0300
2022-03-26T08:34+0300
2022-03-26T08:37+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Все 64 избирательных участка в 17 округах на голосовании во втором круге выборов в Парламент открылись в 8:00, сообщает ЦИК Абхазии. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
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ЦИК Абхазии: открылись все участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент
08:34 26.03.2022 (обновлено: 08:37 26.03.2022) Подписаться на
Избирательные участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент будут работать до 20:00.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Все 64 избирательных участка в 17 округах на голосовании во втором круге выборов в Парламент открылись в 8:00, сообщает ЦИК Абхазии.
На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин.
Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.