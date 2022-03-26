https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-abkhazii-otkrylis-vse-uchastki-na-golosovanii-vo-vtorom-kruge-vyborov-v-parlament-1038317310.html

ЦИК Абхазии: открылись все участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент

ЦИК Абхазии: открылись все участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент

Избирательные участки на голосовании во втором круге выборов в Парламент будут работать до 20:00. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T08:34+0300

2022-03-26T08:34+0300

2022-03-26T08:37+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Все 64 избирательных участка в 17 округах на голосовании во втором круге выборов в Парламент открылись в 8:00, сообщает ЦИК Абхазии. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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