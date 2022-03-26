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ЦИК рассказал о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии
ЦИК рассказал о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии
В субботу, 26 марта, в Абхазии проходит второй тур голосования по выборам депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T15:11+0300
2022-03-26T15:11+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан сообщил о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии.По всей республике к 14:00 проголосовало более 30% избирателей, сообщил глава ЦИК. Количество проголосовавших на 14:00:Также он отметил, что нарушений в ходе голосования не выявлено. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки. Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
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ЦИК рассказал о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии
15:11 26.03.2022 (обновлено: 15:35 26.03.2022) Подписаться на
В субботу, 26 марта, в Абхазии проходит второй тур голосования по выборам депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан сообщил о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии.
Он рассказал, что с 8:00 утра были открыты избирательные участки, относящиеся к 17 округам, по которым проходит второй тур.
По всей республике к 14:00 проголосовало более 30% избирателей, сообщил глава ЦИК.
Количество проголосовавших на 14:00:
Округ №1 на Новом районе – более 22%
Округ №2 на Новом районе – 20%
Округ №3 на Старом поселке – 22%
Округ №6 Центральный – 22%
Округ №7 Библиотека – 22%
Округ №13 Гагрский городской – 24%
Округ №15 Отхарский – 42%
Округ №20 Аацынский – 43%
Округ №21 Новоафонский – 29
Округ №32 Очамчырский – 28%
Округ №33 – Ткуарчалский первый – 32%
Округ №34 – Ткуарчалский второй – 47%.
Также он отметил, что нарушений в ходе голосования не выявлено.
Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.