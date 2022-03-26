https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-rasskazal-o-khode-golosovaniya-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038329111.html

ЦИК рассказал о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии

ЦИК рассказал о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии

В субботу, 26 марта, в Абхазии проходит второй тур голосования по выборам депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T15:11+0300

2022-03-26T15:11+0300

2022-03-26T15:35+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

абхазия

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан сообщил о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии.По всей республике к 14:00 проголосовало более 30% избирателей, сообщил глава ЦИК. Количество проголосовавших на 14:00:Также он отметил, что нарушений в ходе голосования не выявлено. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки. Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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