https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ukrainskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-chernym-morem-1038336196.html

Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем

Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем

Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T20:29+0300

2022-03-26T20:29+0300

2022-03-26T20:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Один украинский беспилотник, приближавшийся к Севастополю, уничтожен в воздушном пространстве над Черным морем, сообщает Минобороны России. Кроме того российские силы ПВО сбили украинский вертолет."Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине. Также уничтожены 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.Конашенков добавил, что боевая авиация России за сутки поразила 91 военный объект Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/putin-podpisal-zakon-o-statuse-uchastnikov-operatsii-na-ukraine-1038317980.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны рф, черное море, россия, украина