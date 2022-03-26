https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/vkontakte-odnoklassniki-i-telegram-stali-liderami-po-obemu-publikatsiy-1038321581.html

"ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram стали лидерами по объему публикаций

"ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram стали лидерами по объему публикаций

Brand Analytics изучала то, как на пользовательскую активность повлияли последние события в мире и действия Роскомнадзора по блокировке социальных сетей в... 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T11:39+0300

2022-03-26T11:39+0300

2022-03-26T13:14+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджер Telegram показывают серьезные темпы роста показателей пользовательской активности и объема публикуемого контента, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования системы мониторинга соцмедиа Brand Analytics.В исследовании Brand Analytics изучались данные по приросту ежедневной активной аудитории соцсетей и объему публикуемого контента.Из зарубежных соцсетей наибольшие потери понесли Instagram* (минус 30% по контенту и минус 31% по числу авторов), Facebook* - (на 11% меньше авторов и на 16% меньше контента), и Twitter (потерял 9% авторов и 5% по контента).По данным Brand Analytics, после начала спецоперации пользователи уже начали перетекать в российские соцсети, видимо, предчувствуя перемены. Последовавшие за этим блокировки Facebook*, Twitter и Instagram*, случившиеся в первой половине марта, привели к резкому снижению количества контент-мейкеров и объема публикуемого контента - авторы стали активнее "перетекать" в "ВКонтакте".Brand Analytics отмечает, что после признания соцсетей компании Meta* экстремистской организацией, резкого падения пользовательской активности не произошло - текущая аудитория стала пользоваться VPN-сервисами.Тем не менее, пока Instagram* продолжает удерживать вторую позицию в тройке лидеров по числу контент-мейкеров - в соцсети сидит более 1,1 миллиона активных авторов. На первом месте "ВКонтакте" (3,9 миллионов), на третьем - Telegram (934,1 тысячи). С учетом трендов, можно предположить, что западная соцсеть уступит второе место Telegram, либо пропустит вперед еще и "Одноклассники".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-smart-tv-1038303042.html

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