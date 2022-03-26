https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/voennye-iz-yuzhnoy-osetii-vyekhali-na-ukrainu-dlya-uchastiya-v-spetsoperatsii-1038324817.html
Военные из Южной Осетии выехали на Украину для участия в спецоперации
Военные из Южной Осетии выехали на Украину для участия в спецоперации
В ходе спецоперации вооруженные силы России оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР и наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T13:50+0300
2022-03-26T13:50+0300
2022-03-26T14:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
южная осетия
новости
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038324133_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_7bb680961502debd7ef6b5bfd0b3d308.jpg
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Военнослужащие из Южной Осетии отправились на Украину, чтобы принять участие в российской спецоперации по защите населения Донбасса, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на официальный Telegram-канал главы республики Анатолия Бибилова.Бибилов добавил, что боевой дух югоосетинских солдат чрезвычайно высок и пожелал бойцам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой. Военная спецоперация до денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны России, операция идет в плановом режиме и продлится до тех пор, пока цели, поставленные Верховным главнокомандующим - президентом России Владимиром Путиным, не будут выполнены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/kalibr-i-oniks-v-dele-rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklad-s-boepripasami-vsu-1038323030.html
южная осетия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038324133_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ecba0f15ebf4c346b228363d53058ab9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, новости, донбасс
Военные из Южной Осетии выехали на Украину для участия в спецоперации
13:50 26.03.2022 (обновлено: 14:20 26.03.2022) Подписаться на
В ходе спецоперации вооруженные силы России оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР и наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik.
Военнослужащие из Южной Осетии отправились на Украину, чтобы принять участие в российской спецоперации по защите населения Донбасса, сообщает
Sputnik Южная Осетия со ссылкой на официальный Telegram-канал главы республики Анатолия Бибилова.
"Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому, что, если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине.", - написал президент.
Бибилов добавил, что боевой дух югоосетинских солдат чрезвычайно высок и пожелал бойцам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.
Военная спецоперация до денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны России, операция идет в плановом режиме и продлится до тех пор, пока цели, поставленные Верховным главнокомандующим - президентом России Владимиром Путиным, не будут выполнены.