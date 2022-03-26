https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/voennye-iz-yuzhnoy-osetii-vyekhali-na-ukrainu-dlya-uchastiya-v-spetsoperatsii-1038324817.html

Военные из Южной Осетии выехали на Украину для участия в спецоперации

Военные из Южной Осетии выехали на Украину для участия в спецоперации

В ходе спецоперации вооруженные силы России оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР и наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T13:50+0300

2022-03-26T13:50+0300

2022-03-26T14:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Военнослужащие из Южной Осетии отправились на Украину, чтобы принять участие в российской спецоперации по защите населения Донбасса, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на официальный Telegram-канал главы республики Анатолия Бибилова.Бибилов добавил, что боевой дух югоосетинских солдат чрезвычайно высок и пожелал бойцам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой. Военная спецоперация до денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны России, операция идет в плановом режиме и продлится до тех пор, пока цели, поставленные Верховным главнокомандующим - президентом России Владимиром Путиным, не будут выполнены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/kalibr-i-oniks-v-dele-rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklad-s-boepripasami-vsu-1038323030.html

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