https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/vs-azerbaydzhana-voshli-v-zonu-otvetstvennosti-rossiyskikh-mirotvortsev-v-karabakhe-1038335822.html

ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Россия призывает Азербайджан отвести войска. Ранее в Нагорном Карабахе ввели военное положение. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T20:06+0300

2022-03-26T20:06+0300

2022-03-26T20:06+0300

карабахский конфликт

армения

азербайджан

россия

политика

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли четыре удара БПЛА BAYRAKTAR-TB 2" по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.В субботу 26 марта президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения, сообщается в Telegram-канале официального инфоцентра НКР.Согласно указу, ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, которые чреваты прекращением или приостановлением деятельности организаций.Кроме того, "приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности Республики Арцах".Ранее в минобороны непризнанной НКР заявили, что 24 марта подразделения ВС Азербайджана, "грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября, вторглись в зону ответственности миротворческого контингента РФ, взяв под свой контроль село Парух Аскеранского района и близлежащие позиции". В ведомстве заявили также о гибели пяти азербайджанских военных и трех карабахских военнослужащих в результате перестрелки 25 марта. В свою очередь азербайджанское минобороны заявило в четверг, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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карабахский конфликт, армения, азербайджан, россия, политика