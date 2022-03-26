https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/vs-azerbaydzhana-voshli-v-zonu-otvetstvennosti-rossiyskikh-mirotvortsev-v-karabakhe-1038335822.html
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
Россия призывает Азербайджан отвести войска. Ранее в Нагорном Карабахе ввели военное положение. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T20:06+0300
2022-03-26T20:06+0300
2022-03-26T20:06+0300
карабахский конфликт
армения
азербайджан
россия
политика
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли четыре удара БПЛА BAYRAKTAR-TB 2" по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.В субботу 26 марта президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения, сообщается в Telegram-канале официального инфоцентра НКР.Согласно указу, ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, которые чреваты прекращением или приостановлением деятельности организаций.Кроме того, "приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности Республики Арцах".Ранее в минобороны непризнанной НКР заявили, что 24 марта подразделения ВС Азербайджана, "грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября, вторглись в зону ответственности миротворческого контингента РФ, взяв под свой контроль село Парух Аскеранского района и близлежащие позиции". В ведомстве заявили также о гибели пяти азербайджанских военных и трех карабахских военнослужащих в результате перестрелки 25 марта. В свою очередь азербайджанское минобороны заявило в четверг, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Ataev-posle-potryaseniy-v-Karabakhe-Azeyrbadzhan-vykhodit-na-rol-zakavkazskogo-lidera-1033393621.html
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карабахский конфликт, армения, азербайджан, россия, политика
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
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Россия призывает Азербайджан отвести войска. Ранее в Нагорном Карабахе ввели военное положение.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik.
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, пишет РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли четыре удара БПЛА BAYRAKTAR-TB 2" по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.
В субботу 26 марта президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения, сообщается в Telegram-канале официального инфоцентра НКР.
"Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения", - говорится в сообщении.
Согласно указу, ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, которые чреваты прекращением или приостановлением деятельности организаций.
Кроме того, "приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности Республики Арцах".
Ответственность за обеспечение применения временных ограничений прав и свобод, установленных данным указом, возлагается на министерство внутренних дел и Службу национальной безопасности непризнанной республик.
Ранее в минобороны непризнанной НКР заявили, что 24 марта подразделения ВС Азербайджана, "грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября, вторглись в зону ответственности миротворческого контингента РФ, взяв под свой контроль село Парух Аскеранского района и близлежащие позиции". В ведомстве заявили также о гибели пяти азербайджанских военных и трех карабахских военнослужащих в результате перестрелки 25 марта. В свою очередь азербайджанское минобороны заявило в четверг, что сообщения армянских СМИ о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе не соответствуют действительности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.