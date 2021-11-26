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"Накопились вопросы": зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи

"Накопились вопросы": зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном должна помочь восстановлению транспортной системы и торговли на Южном Кавказе. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T12:30+0300

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Однако Армения и Азербайджан не питают иллюзий: после прошлогодней войны за Нагорный Карабах компромисса добиться сложно. Ситуацию усугубили недавние бои в Сюникской области. Есть ли у Москвы шансы наладить переговорный процесс, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.Откатить назадЛидеры России, Армении и Азербайджана последний раз виделись в январе. Подписали соглашение об открытии транспортного сообщения на Южном Кавказе. Прошел почти год, но ничего не изменилось.Камнем преткновения стал так называемый Зангезурский коридор, связывающий армянский Сюник с азербайджанским эксклавом Нахичевань. В советское время тут была железная дорога, но в середине девяностых ее разобрали.Баку поднимал вопрос и об экстерриториальности коридора — то есть выводе его из армянского законодательства. Ереван против и расценивает это как посягательство на суверенитет.Но армяне не верят и требуют восстановить не только дорогу в эксклав, а все заблокированные маршруты.Спорные рубежиНе менее острая проблема — демаркация границ. В начале девяностых, когда большинство постсоветских стран определялись с этим, Армения и Азербайджан воевали.После подписания 9 ноября 2020-го трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе азербайджанцы приступили к разграничению. Ереван предпочел бы не торопиться, ведь остальные договоренности еще не реализовали.Весной армяне обвинили Баку в незаконном пересечении Сюникской и Гегаркуникской областей — раньше от соседей их отделяли земли, занятые теперь Азербайджаном. В Баку сослались на "технические трудности"."События в Сюнике подтверждают важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы", — прокомментировал ситуацию в российском МИД.Посредничество Москвы и ЕвропыКаждый раз, когда на границе между Арменией и Азербайджаном происходят столкновения, Россия призывает к переговорам. При этом Москва признает, что для развития региона важно разблокировать все дороги. Через Южный Кавказ возможен прямой выход на Ближний Восток, в Турцию и Сирию.Накопившиеся проблемы Путин, Алиев и Пашинян планировали обсудить по видеосвязи в годовщину окончания карабахской войны — 9 ноября. Баку рассчитывал подписать с Ереваном мирное соглашение и запустить процесс делимитации и демаркации границ. Но диалог не состоялся. Стычки в Сюнике едва не сорвали весь переговорный процесс.Неожиданно к делу подключился ЕС. Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы Армении и Азербайджана встретятся 15 декабря в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства". В повестке все то же: мирный договор, граница, транспорт.В Баку подтвердили участие в брюссельских переговорах, но подчеркнули: инициатива исходила от армян, чтобы затянуть процесс. Ереван объясняет, что рассматривает различные площадки не для затягивания, а, наоборот, приближения мира на Кавказе.Обе стороны признали: ЕС не сможет заменить Москву и стать посредником в урегулировании. На прорыв в Брюсселе никто не рассчитывает.Вскоре стало известно, что до саммита "Восточного партнерства" Алиев и Пашинян приедут в Сочи. Многого тоже не ждут: у Армении и Азербайджана слишком разные позиции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/pogranichnoe-sostoyanie-reshit-li-moskva-glavnyy-vopros-zakavkazya-1036379391.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/armeniya-i-azerbaydzhan-prekratili-boestolknoveniya-posle-peregovorov-s-shoygu-1036363903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210625/Provodnik-interesov-zachem-Turtsiya-rasshiryaet-vliyanie-u-granits-Rossii--1032697663.html

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политика, в мире, россия, владимир путин, армения, азербайджан