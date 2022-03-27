https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/aslan-bzhaniya-pozdravil-teatralnykh-rabotnikov-s-mezhdunarodnym-dnem-teatra-1038344951.html

Бжания поздравил деятелей театрального искусства с профессиональным праздником

Бжания поздравил деятелей театрального искусства с профессиональным праздником

В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T15:10+0300

2022-03-27T15:10+0300

2022-03-27T15:23+0300

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абхазия

международный день театра

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил театральных работников с профессиональным праздником - Международным днем театра, сообщает пресс-служба главы государства.Президент подчеркнул, что Абхазия богата именами великих деятелей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие театрального искусства республики. Безграничную преданность выбранному делу проявляет и молодое поколение, которое приходит служить в театр, отметил он."Работники театров пережили сложный период, связанный с пандемией COVID-19. Сегодня вы снова радуете нас своими спектаклями и долгожданными премьерами", - обратился президент к работникам театра.Бжания пожелал всем, кто причастен к театральному миру Абхазии, бесконечного творческого вдохновения и успеха.27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210930/Teatr-osobogo-naznacheniya-kak-abkhazskie-aktery-s-voyny-na-gastroli-popali-1033311108.html

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театр, искусство, новости, абхазия, международный день театра