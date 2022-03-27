https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/aslan-bzhaniya-pozdravil-teatralnykh-rabotnikov-s-mezhdunarodnym-dnem-teatra-1038344951.html
Бжания поздравил деятелей театрального искусства с профессиональным праздником
Бжания поздравил деятелей театрального искусства с профессиональным праздником
В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии... 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T15:10+0300
2022-03-27T15:10+0300
2022-03-27T15:23+0300
в абхазии
театр
искусство
новости
абхазия
международный день театра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/07/1030898836_61:388:3011:2048_1920x0_80_0_0_98a085e324af9413801117a7f80ae71c.jpg
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил театральных работников с профессиональным праздником - Международным днем театра, сообщает пресс-служба главы государства.Президент подчеркнул, что Абхазия богата именами великих деятелей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие театрального искусства республики. Безграничную преданность выбранному делу проявляет и молодое поколение, которое приходит служить в театр, отметил он."Работники театров пережили сложный период, связанный с пандемией COVID-19. Сегодня вы снова радуете нас своими спектаклями и долгожданными премьерами", - обратился президент к работникам театра.Бжания пожелал всем, кто причастен к театральному миру Абхазии, бесконечного творческого вдохновения и успеха.27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Gastroli-na-arbakh-i-spektakli-v-selakh-kak-sozdavalsya-abkhazskiy-teatr-1033267095.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210930/Teatr-osobogo-naznacheniya-kak-abkhazskie-aktery-s-voyny-na-gastroli-popali-1033311108.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/07/1030898836_517:421:2686:2048_1920x0_80_0_0_55e57639f5f8ba89822379444fee1452.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
театр, искусство, новости, абхазия, международный день театра
Бжания поздравил деятелей театрального искусства с профессиональным праздником
15:10 27.03.2022 (обновлено: 15:23 27.03.2022) Подписаться на
В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил театральных работников с профессиональным праздником - Международным днем театра, сообщает пресс-служба главы государства.
"Театр – это особенный мир, который лечит наши души, формирует у подрастающих поколений духовно-нравственные ценности, дарит искренние эмоции зрителям от постановок произведений национальной и мировой культуры", - говорится в поздравительном адресе Бжания.
Президент подчеркнул, что Абхазия богата именами великих деятелей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие театрального искусства республики. Безграничную преданность выбранному делу проявляет и молодое поколение, которое приходит служить в театр, отметил он.
"Работники театров пережили сложный период, связанный с пандемией COVID-19. Сегодня вы снова радуете нас своими спектаклями и долгожданными премьерами", - обратился президент к работникам театра.
Бжания пожелал всем, кто причастен к театральному миру Абхазии, бесконечного творческого вдохновения и успеха.
27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО.