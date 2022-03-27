https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/azerbaydzhan-otvel-podrazdeleniya-iz-rayona-furukh-v-karabakhe-1038350760.html

Азербайджан после переговоров отвел войска из района Фурух в Карабахе

Азербайджан после переговоров отвел войска из района Фурух в Карабахе

Российские миротворцы в ноябре 2020 года разместились в Нагорном Карабахе после обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, который привел к боевым... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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россия

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. После переговоров с Россией азербайджанская сторона отвела свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе, сообщает Минобороны РФ."По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта.Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах в Карабахе. Они зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе. Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.Накануне вечером стало известно о том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Азербайджанские ВС нанесли с турецкого беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Москве забеспокоились ростом напряженности в регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/vs-azerbaydzhana-voshli-v-zonu-otvetstvennosti-rossiyskikh-mirotvortsev-v-karabakhe-1038335822.html

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россия, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан