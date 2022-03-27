https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/azerbaydzhan-otvel-podrazdeleniya-iz-rayona-furukh-v-karabakhe-1038350760.html
Азербайджан после переговоров отвел войска из района Фурух в Карабахе
Азербайджан после переговоров отвел войска из района Фурух в Карабахе
Российские миротворцы в ноябре 2020 года разместились в Нагорном Карабахе после обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, который привел к боевым... 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T21:08+0300
2022-03-27T21:08+0300
2022-03-27T21:18+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. После переговоров с Россией азербайджанская сторона отвела свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе, сообщает Минобороны РФ."По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта.Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах в Карабахе. Они зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе. Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.Накануне вечером стало известно о том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Азербайджанские ВС нанесли с турецкого беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Москве забеспокоились ростом напряженности в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/vs-azerbaydzhana-voshli-v-zonu-otvetstvennosti-rossiyskikh-mirotvortsev-v-karabakhe-1038335822.html
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россия, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан
Азербайджан после переговоров отвел войска из района Фурух в Карабахе
21:08 27.03.2022 (обновлено: 21:18 27.03.2022) Подписаться на
Российские миротворцы в ноябре 2020 года разместились в Нагорном Карабахе после обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, который привел к боевым действиям в Нагорном Карабахе.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
После переговоров с Россией азербайджанская сторона отвела свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе, сообщает
Минобороны РФ.
"По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта.
Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах в Карабахе. Они зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе.
"В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", - отмечается в бюллетене.
Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.
Накануне вечером стало известно о том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Азербайджанские ВС нанесли с турецкого беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Москве забеспокоились ростом напряженности в регионе.