ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов
12:26 27.03.2022 (обновлено: 12:40 27.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур по выборам депутатов Парламента Абхазии проходил по 17 избирательным округам 26 марта.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.
Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.
Победу во втором туре одержали:
Округ №1 на Новом районе - Инар Гицба, 1287 голосов;
Округ №2 на Новом районе - Астамур Герхелия, 1024 голоса;
Округ №3 на Старом поселке - Нарсоу Салакая, 1215 голосов;
Округ №4 Северный - Эрик Рштуни ,1015 голосов;
Округ №6 Центральный - Дмитрий Маршания, 1763 голоса;
Округ №7 Библиотека - Рашида Айба, 1213 голосов;
Округ №13 Гагрский городской - Алхас Барциц, 2109 голосов;
Округ №15 Отхарский - Бадрик Пилия, 1130 голосов;
Округ №20 Аацынский - Алиса Гулария, 1451 голос;
Округ №21 Новоафонский - Ахра Пачулия, 928 голосов;
Округ №22 Эшерский – Фазлибей Авидзба, 741 голос;
Округ №28 Гупский – Демур Гогия, 922 голоса;
Округ №29 Члоуский – Алмас Акаба, 1038 голосов;
Округ №32 Очамчырский – Батал Джопуа, 1189 голосов;
Округ №33 Ткуарчалский первый – Беслан Эмурхба, 1372 голоса;
Округ №34 Ткуарчалский второй – Герман Качарава, 854 голоса.
В округе №8 (Маякский) кандидаты в депутаты Леон Губаз и Наур Нармания набрали одинаковое количество голосов - по 989. Для победы во втором туре достаточно было набрать простое большинство голосов, но так как голоса избирателей распределились поровну между двумя кандидатами, в этом округе в двухмесячный срок будут проведены повторные выборы.
Глава ЦИК Дмитрий Маршан заявил, что поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако такого обращения в участковую или окружную комиссию не поступало, поэтому ЦИК не может рассматривать подобную жалобу, пояснил Маршан.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. Повторные выборы в округе №18 в Гудауте пройдут 14 мая.