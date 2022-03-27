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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. По 17 округам депутаты были выбраны. По 17 округам пройдет второй тур выборов не позднее чем в двухнедельный срок. В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы не позднее чем в двухмесячный срок
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/podvedeny-predvaritelnye-itogi-vtorogo-tura-parlamentskikh-vyborov-v-abkhazii-1038342136.html
ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов
ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов
Второй тур по выборам депутатов Парламента Абхазии проходил по 17 избирательным округам 26 марта. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
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выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.Победу во втором туре одержали:В округе №8 (Маякский) кандидаты в депутаты Леон Губаз и Наур Нармания набрали одинаковое количество голосов - по 989. Для победы во втором туре достаточно было набрать простое большинство голосов, но так как голоса избирателей распределились поровну между двумя кандидатами, в этом округе в двухмесячный срок будут проведены повторные выборы.Глава ЦИК Дмитрий Маршан заявил, что поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако такого обращения в участковую или окружную комиссию не поступало, поэтому ЦИК не может рассматривать подобную жалобу, пояснил Маршан.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. Повторные выборы в округе №18 в Гудауте пройдут 14 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/chast-vtoraya-kak-prokhodili-parlamentskie-vybory-v-abkhazii-1038328718.html
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новости, народное собрание абхазии, парламент, выборы, цик абхазии

ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов

12:26 27.03.2022 (обновлено: 12:40 27.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Второй тур по выборам депутатов Парламента Абхазии проходил по 17 избирательным округам 26 марта.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.
Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.
Победу во втором туре одержали:
Округ №1 на Новом районе - Инар Гицба, 1287 голосов;
Округ №2 на Новом районе - Астамур Герхелия, 1024 голоса;
Округ №3 на Старом поселке - Нарсоу Салакая, 1215 голосов;
Округ №4 Северный - Эрик Рштуни ,1015 голосов;
Округ №6 Центральный - Дмитрий Маршания, 1763 голоса;
Округ №7 Библиотека - Рашида Айба, 1213 голосов;
Округ №13 Гагрский городской - Алхас Барциц, 2109 голосов;
Округ №15 Отхарский - Бадрик Пилия, 1130 голосов;
Округ №20 Аацынский - Алиса Гулария, 1451 голос;
Округ №21 Новоафонский - Ахра Пачулия, 928 голосов;
Округ №22 Эшерский – Фазлибей Авидзба, 741 голос;
Округ №28 Гупский – Демур Гогия, 922 голоса;
Округ №29 Члоуский – Алмас Акаба, 1038 голосов;
Округ №32 Очамчырский – Батал Джопуа, 1189 голосов;
Округ №33 Ткуарчалский первый – Беслан Эмурхба, 1372 голоса;
Округ №34 Ткуарчалский второй – Герман Качарава, 854 голоса.
В округе №8 (Маякский) кандидаты в депутаты Леон Губаз и Наур Нармания набрали одинаковое количество голосов - по 989. Для победы во втором туре достаточно было набрать простое большинство голосов, но так как голоса избирателей распределились поровну между двумя кандидатами, в этом округе в двухмесячный срок будут проведены повторные выборы.
Глава ЦИК Дмитрий Маршан заявил, что поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако такого обращения в участковую или окружную комиссию не поступало, поэтому ЦИК не может рассматривать подобную жалобу, пояснил Маршан.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. Повторные выборы в округе №18 в Гудауте пройдут 14 мая.
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Часть вторая: как проходили парламентские выборы в Абхазии
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