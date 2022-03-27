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ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов

ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов

Второй тур по выборам депутатов Парламента Абхазии проходил по 17 избирательным округам 26 марта. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.Победу во втором туре одержали:В округе №8 (Маякский) кандидаты в депутаты Леон Губаз и Наур Нармания набрали одинаковое количество голосов - по 989. Для победы во втором туре достаточно было набрать простое большинство голосов, но так как голоса избирателей распределились поровну между двумя кандидатами, в этом округе в двухмесячный срок будут проведены повторные выборы.Глава ЦИК Дмитрий Маршан заявил, что поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако такого обращения в участковую или окружную комиссию не поступало, поэтому ЦИК не может рассматривать подобную жалобу, пояснил Маршан.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. Повторные выборы в округе №18 в Гудауте пройдут 14 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/chast-vtoraya-kak-prokhodili-parlamentskie-vybory-v-abkhazii-1038328718.html

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