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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T16:20+0300
2022-03-27T16:20+0300
2022-03-27T16:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. В понедельник, 28 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь, в предгорных и горных районах возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, весна, климат, дождь
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 марта
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Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием антициклона с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. В понедельник, 28 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь, в предгорных и горных районах возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.