https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-marta-1038346831.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T16:20+0300

2022-03-27T16:20+0300

2022-03-27T16:20+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. В понедельник, 28 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь, в предгорных и горных районах возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, весна, климат, дождь