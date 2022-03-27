https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/rossiysko-ukrainskie-peregovory-proydut-v-stambule-1038352285.html

Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле

Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле

Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля. Диалог сторон проходит как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T23:24+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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украина

переговоры

дипломатия

донбасс

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российская и украинская делегации проведут переговоры в Стамбуле, об этом договорились президенты Турции и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.Отмечается, что президент Турции призвал к прекращению огня в зоне конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе.Ранее в воскресенье глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина проведут новый раунд очных переговоров 29-30 марта.Основные требования России на переговорах включают в себя нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также признание Крыма и Донбасса. Все эти пункты должны быть зафиксировано в комплексном договоре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/medinskiy-anonsiroval-novyy-raund-ochnykh-peregovorov-rossii-i-ukrainy-1038348207.html

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турция, россия, украина, переговоры, дипломатия, донбасс