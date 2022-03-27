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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/rossiysko-ukrainskie-peregovory-proydut-v-stambule-1038352285.html
Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле
Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле
Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля. Диалог сторон проходит как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме... 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T23:24+0300
2022-03-27T23:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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переговоры
дипломатия
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российская и украинская делегации проведут переговоры в Стамбуле, об этом договорились президенты Турции и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.Отмечается, что президент Турции призвал к прекращению огня в зоне конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе.Ранее в воскресенье глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина проведут новый раунд очных переговоров 29-30 марта.Основные требования России на переговорах включают в себя нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также признание Крыма и Донбасса. Все эти пункты должны быть зафиксировано в комплексном договоре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/medinskiy-anonsiroval-novyy-raund-ochnykh-peregovorov-rossii-i-ukrainy-1038348207.html
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турция, россия, украина, переговоры, дипломатия, донбасс

Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле

23:24 27.03.2022 (обновлено: 23:29 27.03.2022)
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля. Диалог сторон проходит как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме видеоконференции.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российская и украинская делегации проведут переговоры в Стамбуле, об этом договорились президенты Турции и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
"Президент Турции Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле", - говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.
Отмечается, что президент Турции призвал к прекращению огня в зоне конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе.
Ранее в воскресенье глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина проведут новый раунд очных переговоров 29-30 марта.
Основные требования России на переговорах включают в себя нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также признание Крыма и Донбасса. Все эти пункты должны быть зафиксировано в комплексном договоре.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Мединский анонсировал новый раунд очных переговоров России и Украины
18:25
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