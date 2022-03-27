https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/simferopol-vernulsya-k-potrebleniyu-vody-iz-vodokhranilisch-1038339303.html
Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T08:45+0300
2022-03-27T08:45+0300
2022-03-27T08:58+0300
крым
водоснабжение
новости
сергей аксенов (политик)
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен, сказал глава Крыма. В остальных городах и районах Крыма изменений в схеме подачи воды нет, добавил Аксенов.Он также сообщил, что три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения Керчи, Феодосии и Судака после заполнения днепровской водой всего канала перестанут использовать.Водозаборы на северо-западе Крыма были запущены в работу в 2014 году после перекрытия Украиной поставок воды по Северо-крымскому каналу. Ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды.Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к 1 марта благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату, сообщил ранее гидрометцентр полуострова.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/infrastruktura-turizm-bezopasnost-chto-izmenilos-v-krymu-za-vosem-let-1038209400.html
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крым, водоснабжение, новости, сергей аксенов (политик)
Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
08:45 27.03.2022 (обновлено: 08:58 27.03.2022) Подписаться на
Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, заявил РИА Новости
глава республики Сергей Аксенов.
"С учетом наполнения водохранилищ водоснабжение Симферополя осуществляется в основном за счет поверхностных источников. Доля воды из подземных источников составляет порядка 8-10%. Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется", - сказал Аксенов.
В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен, сказал глава Крыма. В остальных городах и районах Крыма изменений в схеме подачи воды нет, добавил Аксенов.
Он также сообщил, что три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения Керчи, Феодосии и Судака после заполнения днепровской водой всего канала перестанут использовать.
Водозаборы на северо-западе Крыма были запущены в работу в 2014 году после перекрытия Украиной поставок воды по Северо-крымскому каналу. Ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды.
Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к 1 марта благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату, сообщил ранее гидрометцентр полуострова.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.