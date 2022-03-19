https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/infrastruktura-turizm-bezopasnost-chto-izmenilos-v-krymu-za-vosem-let-1038209400.html

Инфраструктура, туризм, безопасность: что изменилось в Крыму за восемь лет

Инфраструктура, туризм, безопасность: что изменилось в Крыму за восемь лет

Ровно восемь лет и один день назад Крым вернулся в состав России. За эти годы произошло много изменений. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

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Ровно восемь лет и один день назад Крым вернулся в состав России. За эти годы произошло много изменений. Проекты, инфраструктура, туризм, безопасность - по всем этим направлениям есть существенное развитие.Какие изменения произошли в республике с 2014 года — смотрите в видео.Смотрите также:

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