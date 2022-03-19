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Инфраструктура, туризм, безопасность: что изменилось в Крыму за восемь лет
Инфраструктура, туризм, безопасность: что изменилось в Крыму за восемь лет
Ровно восемь лет и один день назад Крым вернулся в состав России. За эти годы произошло много изменений. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T22:50+0300
2022-03-19T22:50+0300
2022-03-19T22:50+0300
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Ровно восемь лет и один день назад Крым вернулся в состав России. За эти годы произошло много изменений. Проекты, инфраструктура, туризм, безопасность - по всем этим направлениям есть существенное развитие.Какие изменения произошли в республике с 2014 года — смотрите в видео.Смотрите также:
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видео, мультимедиа, крым, россия, видео
Инфраструктура, туризм, безопасность: что изменилось в Крыму за восемь лет
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Ровно восемь лет и один день назад Крым вернулся в состав России. За эти годы произошло много изменений.
Проекты, инфраструктура, туризм, безопасность - по всем этим направлениям есть существенное развитие.
Какие изменения произошли в республике с 2014 года — смотрите в видео.
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