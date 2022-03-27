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Центр Сухума остался без света из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ"
Центр Сухума остался без света из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ"
На трех подстанциях Сухума "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" в середине марта сложилась наиболее критическая ситуация из-за возросших нагрузок. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T16:45+0300
2022-03-27T16:45+0300
2022-03-27T16:45+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
сухум
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Жители центральной части Сухума и района ВИЭМ несколько часов остаются без электричества из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ".Как рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, произошло повреждение вводной ячейки на подстанции. Специалисты "Черноморэнерго" занялись ремонтными работами, ориентировочно восстановление может занять до полутора часов.Аварии и поломки на подстанциях происходят из-за повышенных нагрузок. С середины марта на подстанциях "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" производятся внеплановые отключения из-за возросших нагрузок, вызванных как ростом потребления на фоне похолодания, так и деятельностью по майнингу криптовалют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ne-dopolnitelnyy-veer-energetiki-obyasnili-novye-otklyucheniya-v-sukhume-1038152985.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, сухум
Центр Сухума остался без света из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ"
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На трех подстанциях Сухума "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" в середине марта сложилась наиболее критическая ситуация из-за возросших нагрузок.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Жители центральной части Сухума и района ВИЭМ несколько часов остаются без электричества из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ".
Как рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, произошло повреждение вводной ячейки на подстанции.
Специалисты "Черноморэнерго" занялись ремонтными работами, ориентировочно восстановление может занять до полутора часов.
Аварии и поломки на подстанциях происходят из-за повышенных нагрузок. С середины марта на подстанциях "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" производятся внеплановые отключения из-за возросших нагрузок, вызванных как ростом потребления на фоне похолодания, так и деятельностью по майнингу криптовалют.