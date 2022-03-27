https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/tsentr-sukhuma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-povrezhdeniya-na-podstantsii-niiepit-1038347339.html

Центр Сухума остался без света из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ"

Центр Сухума остался без света из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ"

На трех подстанциях Сухума "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" в середине марта сложилась наиболее критическая ситуация из-за возросших нагрузок. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T16:45+0300

2022-03-27T16:45+0300

2022-03-27T16:45+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033376867_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_2e5f83047c77cdcacbb85abbfa3f7f19.jpg

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Жители центральной части Сухума и района ВИЭМ несколько часов остаются без электричества из-за повреждения на подстанции "НИИЭПиТ".Как рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, произошло повреждение вводной ячейки на подстанции. Специалисты "Черноморэнерго" занялись ремонтными работами, ориентировочно восстановление может занять до полутора часов.Аварии и поломки на подстанциях происходят из-за повышенных нагрузок. С середины марта на подстанциях "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" производятся внеплановые отключения из-за возросших нагрузок, вызванных как ростом потребления на фоне похолодания, так и деятельностью по майнингу криптовалют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ne-dopolnitelnyy-veer-energetiki-obyasnili-novye-otklyucheniya-v-sukhume-1038152985.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, сухум