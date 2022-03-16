https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ne-dopolnitelnyy-veer-energetiki-obyasnili-novye-otklyucheniya-v-sukhume-1038152985.html

Не дополнительный "веер": энергетики объяснили новые отключения в Сухуме

Не дополнительный "веер": энергетики объяснили новые отключения в Сухуме

На трех подстанциях Сухума с 16 марта введены ограничения во избежание аварийных отключения из-за перегрузок. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T18:40+0300

2022-03-16T18:40+0300

2022-03-16T18:48+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Отключения вне графика в части Сухума - не дополнительный веер, рассказал в эфире радио Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.По его словам, на подстанциях "НИИЭПиТ", "Баслат" и "Сухум-1" отключения производятся из-за возросших нагрузок, вызванных как ростом потребления ввиду похолодания, так и деятельностью по майнингу криптовалют."Именно на этих подстанциях ситуация наиболее критическая, потому как возросли нагрузки. Приходится отключать отходящие линии по нагрузкам, как только нагрузки приближаются к критическим величинам. У нас на этих трех подстанциях на данный момент образовался серьезный дефицит трансформаторных мощностей. Соответственно персоналу на подстанциях приходится самостоятельно принимать решения об отключении", - пояснил Гагулия.Отключения вне графика происходят либо из-за перегруза, либо из-за аварий, которые в последнее время возросли, напомнил энергетик. Подобный эпизод произошел накануне в Сухуме в районе вокзала, почти сутки люди оставались без света.В понедельник, 14 марта, в компании заявили о том, что вновь возвращаются к дневным отключениям в восточных районах Абхазии. По словам Алхаса Гагулия, это связано с понижением уровня воды в Джварском водохранилище, где приток снизился с 50 до 28 кубометров в секунду.Однако, как отметил Гагулия, уже дней через 10 ожидаются теплые дни, что поспособствует таянию ледников в горах, соответственно, и повышению уровня воды в Джварском водохранилище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/chernomorenergo-vvedet-dopolnitelnye-ogranicheniya-po-nagruzkam-1038144487.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vneseny-izmeneniya-v-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1038116908.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, сухум, электричество, майнинг в абхазии