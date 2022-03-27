https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/turetskie-minno-poiskovye-suda-dezhuryat-v-chernom-more-zayavili-v-ankare-1038341458.html

Турецкие минно-поисковые суда дежурят в Черном море, заявили в Анкаре

Турецкие минно-поисковые суда дежурят в Черном море, заявили в Анкаре

Утром субботы в прибрежной зоне Босфора военным ведомством Турции были предприняты меры по нейтрализации объекта, похожего на мину. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Минно-поисковые суда дежурят в Черном море, чрезвычайной ситуации нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, чьи слова передает РИА Новости.Ранее у входа в пролив Босфор была обнаружена мина, и турецкое минобороны сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив временно закрыли для движения судов, позже движение судов возобновилось."В Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят", - сказал Акар журналистам.По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-turtsii-zayavilo-o-neytralizatsii-pokhozhego-na-minu-obekta-v-bosfore-1038323218.html

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