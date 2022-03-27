https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vrach-ortoped-iz-erevana-okazhet-besplatnuyu-pomosch-abkhazskim-detyam-1038342944.html

Врач-ортопед из Еревана окажет бесплатную помощь абхазским детям

Врач-ортопед из Еревана окажет бесплатную помощь абхазским детям

Травматолог-ортопед из Армении Овсеп Даниелян будет находиться в Абхазии до 2 апреля. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T13:34+0300

2022-03-27T13:34+0300

2022-03-27T13:37+0300

в абхазии

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здоровье

культурно-благотворительный фонд "ашана"

реабилитация

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Травматолог-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян проведет трехдневный бесплатный прием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сообщила руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. Два дня прием будет вестись в Сухумском детском реабилитационном центре, а один день – в Центре социальной адаптации и реабилитации "Асаркиал" в Гудауте.Приезд специалиста в Абхазию осуществлен по приглашению и финансовой поддержке культурно-благотворительного фонда "Ашана", при поддержке Министерства здравоохранения и "Международного Фонда Апсны".Данная медицинская акция важна не только для детей, но и для местных врачей, у которых есть возможность перенять опыт ереванского специалиста, отметила руководитель фонда "Ашана".В первую очередь будут осмотрены дети с диагнозом ДЦП. Также на прием к специалисту записаны те пациенты, кому, благодаря поддержке "Международного фонда Апсны" и КБФ "Ашана", ранее были проведены разной степени сложности операции. Доктор Даниелян приезжает в Абхазию с 2016 года. За все время ортопедом было осмотрено более 300 детей, проведено более 20 ортопедических операций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/fond-ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-dvukh-devochek-s-dtsp-1038262958.html

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новости, дети, здоровье, культурно-благотворительный фонд "ашана", реабилитация