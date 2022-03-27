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https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vrach-ortoped-iz-erevana-okazhet-besplatnuyu-pomosch-abkhazskim-detyam-1038342944.html
Врач-ортопед из Еревана окажет бесплатную помощь абхазским детям
Врач-ортопед из Еревана окажет бесплатную помощь абхазским детям
Травматолог-ортопед из Армении Овсеп Даниелян будет находиться в Абхазии до 2 апреля. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
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2022-03-27T13:37+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Травматолог-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян проведет трехдневный бесплатный прием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сообщила руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. Два дня прием будет вестись в Сухумском детском реабилитационном центре, а один день – в Центре социальной адаптации и реабилитации "Асаркиал" в Гудауте.Приезд специалиста в Абхазию осуществлен по приглашению и финансовой поддержке культурно-благотворительного фонда "Ашана", при поддержке Министерства здравоохранения и "Международного Фонда Апсны".Данная медицинская акция важна не только для детей, но и для местных врачей, у которых есть возможность перенять опыт ереванского специалиста, отметила руководитель фонда "Ашана".В первую очередь будут осмотрены дети с диагнозом ДЦП. Также на прием к специалисту записаны те пациенты, кому, благодаря поддержке "Международного фонда Апсны" и КБФ "Ашана", ранее были проведены разной степени сложности операции. Доктор Даниелян приезжает в Абхазию с 2016 года. За все время ортопедом было осмотрено более 300 детей, проведено более 20 ортопедических операций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/fond-ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-dvukh-devochek-s-dtsp-1038262958.html
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новости, дети, здоровье, культурно-благотворительный фонд "ашана", реабилитация

Врач-ортопед из Еревана окажет бесплатную помощь абхазским детям

13:34 27.03.2022 (обновлено: 13:37 27.03.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Травматолог-ортопед из Армении Овсеп Даниелян будет находиться в Абхазии до 2 апреля.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Травматолог-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян проведет трехдневный бесплатный прием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сообщила руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
Два дня прием будет вестись в Сухумском детском реабилитационном центре, а один день – в Центре социальной адаптации и реабилитации "Асаркиал" в Гудауте.
Приезд специалиста в Абхазию осуществлен по приглашению и финансовой поддержке культурно-благотворительного фонда "Ашана", при поддержке Министерства здравоохранения и "Международного Фонда Апсны".
"Данная медицинская акция дает возможность нашим гражданам, у которых есть нарушение функций опорно-двигательного аппарата, не выезжая за пределы Абхазии, получить диагноз. В течение трех дней будут выявлены дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, которым необходима операция. На сложные операции детей мы будем отправлять в Ереван, так как, к сожалению, в нашей республике нет высокотехнологичного оборудования, с помощью которого можно проводить операции. Менее сложные операции будут проводиться на базе Республиканской детской больницы с участием местных хирургов", - проинформировала Мактина Джинджолия.
Данная медицинская акция важна не только для детей, но и для местных врачей, у которых есть возможность перенять опыт ереванского специалиста, отметила руководитель фонда "Ашана".
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед принимает абхазских детей
Врач-ортопед принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед принимает абхазских детей
Врач-ортопед принимает абхазских детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
6/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
7/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
В первую очередь будут осмотрены дети с диагнозом ДЦП. Также на прием к специалисту записаны те пациенты, кому, благодаря поддержке "Международного фонда Апсны" и КБФ "Ашана", ранее были проведены разной степени сложности операции.
Доктор Даниелян приезжает в Абхазию с 2016 года. За все время ортопедом было осмотрено более 300 детей, проведено более 20 ортопедических операций.
Благотворительный фонд Ашана открыл сбор на лечение девочек с ДЦП - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2022
В Абхазии
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение двух девочек с ДЦП
23 марта, 16:35
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