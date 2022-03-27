Врач-ортопед из Еревана окажет бесплатную помощь абхазским детям
13:34 27.03.2022 (обновлено: 13:37 27.03.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба
Травматолог-ортопед из Армении Овсеп Даниелян будет находиться в Абхазии до 2 апреля.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Травматолог-ортопед из Еревана Овсеп Даниелян проведет трехдневный бесплатный прием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сообщила руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
Два дня прием будет вестись в Сухумском детском реабилитационном центре, а один день – в Центре социальной адаптации и реабилитации "Асаркиал" в Гудауте.
Приезд специалиста в Абхазию осуществлен по приглашению и финансовой поддержке культурно-благотворительного фонда "Ашана", при поддержке Министерства здравоохранения и "Международного Фонда Апсны".
"Данная медицинская акция дает возможность нашим гражданам, у которых есть нарушение функций опорно-двигательного аппарата, не выезжая за пределы Абхазии, получить диагноз. В течение трех дней будут выявлены дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, которым необходима операция. На сложные операции детей мы будем отправлять в Ереван, так как, к сожалению, в нашей республике нет высокотехнологичного оборудования, с помощью которого можно проводить операции. Менее сложные операции будут проводиться на базе Республиканской детской больницы с участием местных хирургов", - проинформировала Мактина Джинджолия.
Данная медицинская акция важна не только для детей, но и для местных врачей, у которых есть возможность перенять опыт ереванского специалиста, отметила руководитель фонда "Ашана".
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
© Sputnik / Леон Адлейба Врач-ортопед принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
3/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед из Еревана принимает абхазских детей
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© Sputnik / Леон Адлейба
Врач-ортопед принимает абхазских детей
В первую очередь будут осмотрены дети с диагнозом ДЦП. Также на прием к специалисту записаны те пациенты, кому, благодаря поддержке "Международного фонда Апсны" и КБФ "Ашана", ранее были проведены разной степени сложности операции.
Доктор Даниелян приезжает в Абхазию с 2016 года. За все время ортопедом было осмотрено более 300 детей, проведено более 20 ортопедических операций.