https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/abkhazskie-karatisty-zanyali-pervoe-i-treti-mesta-v-turnire-kubok-kavkaza-1038359228.html

Абхазские каратисты заняли первое и третье места в турнире "Кубок Кавказа"

Абхазские каратисты заняли первое и третье места в турнире "Кубок Кавказа"

Всероссийский турнир по каратэ "Кубок Кавказа", в котором участвовало около 800 спортсменов, проходил в Сочи с 25 по 27 марта. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юные каратисты из Абхазии заняли первое и третье места на Всероссийском турнире "Кубок Кавказа", сообщил президент Федерации каратэ Абхазии Сергей Демьянов.Золотую медаль в возрастной категории от восьми до девяти лет занял Захарьян Эрнест из клуба "Фудокан", а "бронзу" в возрастной категории от 10 до 11 лет завоевал воспитанник клуба "Гал" Дмитрий Шаматава, которого тренируют Демур Джеджея и Гоча Гогохия.Президент Федерации каратэ республики подчеркнул, что конкуренция в турнире была высокая. В целом он доволен тем, как выступили спортсмены из Абхазии, но отметил, что еще есть над чем работать.Демьянов уточнил, что это были всероссийские соревнования, но для участия в них были приглашены и спортсмены из таких дружественных стран, как Абхазия и Белоруссия. Всего на турнире выступили около 800 молодых каратистов, в том числе, из Московской области, Краснодарского края, Дагестана, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Северной Осетии, Чечни, Ставропольского края, Крыма. В общекомандном зачете победили спортсмены из Республики Дагестан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karatistu-iz-abkhazii-prisvoili-zvanie-kms-rossii-1037368627.html

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