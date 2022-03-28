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Бжания присвоил деятелям театрального искусства звание Заслуженных артистов
Бжания присвоил деятелям театрального искусства звание Заслуженных артистов
Накануне президент поздравил работников театра с профессиональным праздником, отметив, что история театрального искусства Абхазии богата именами великих... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T17:01+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" пятерым деятелям театрального искусства, сообщает пресс-служба главы государства. Указом президента за вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено:
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/aslan-bzhaniya-pozdravil-teatralnykh-rabotnikov-s-mezhdunarodnym-dnem-teatra-1038344951.html
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театр, новости
Бжания присвоил деятелям театрального искусства звание Заслуженных артистов
17:01 28.03.2022 (обновлено: 17:27 28.03.2022)
Накануне президент поздравил работников театра с профессиональным праздником, отметив, что история театрального искусства Абхазии богата именами великих деятелей, и молодое поколение, которое приходит служить в театр, проявляет преданность выбранному делу.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" пятерым деятелям театрального искусства, сообщает пресс-служба главы государства.
Указом президента за вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено:
Мадине Аргун – режиссеру Абхазского государственного драматического театра имени С. Я. Чанба;
Марине Аристава – актрисе Абхазского государственного Молодежного театра;
Аслану Анкваб – актеру Абхазского государственного Молодежного театра;
Нури Джинджолия – актеру Ткуарчалского государственного театра комедии имени Ш. Пачалиа;
Адгуру Малия – актеру Абхазского государственного драматического театра имени С. Я. Чанба.