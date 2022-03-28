СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" пятерым деятелям театрального искусства, сообщает пресс-служба главы государства. Указом президента за вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено:

Накануне президент поздравил работников театра с профессиональным праздником, отметив, что история театрального искусства Абхазии богата именами великих... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

Бжания присвоил деятелям театрального искусства звание Заслуженных артистов

© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация президента © Sputnik / Томас Тхайцук

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Накануне президент поздравил работников театра с профессиональным праздником, отметив, что история театрального искусства Абхазии богата именами великих деятелей, и молодое поколение, которое приходит служить в театр, проявляет преданность выбранному делу.