https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-babushara-1038362867.html

Частный дом сгорел в селе Бабушара

Частный дом сгорел в селе Бабушара

В холодное время года в Абхазии учащаются случаи возгораний в домах и квартирах, причиной часто становятся дополнительные нагрузки на и без того ветхие... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T15:30+0300

2022-03-28T15:30+0300

2022-03-28T16:03+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Частный двухэтажный дом, расположенный в селе Бабушара Гулрыпшского района, сгорел в ночь с 27 на 28 марта, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Несмотря попытки спасателей потушить огонь, дом выгорел полностью. Никто из жильцов дома не пострадал. В данный момент ведется работа над установкой причины возгорания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-gulrypshskom-rayone-1038300393.html

гулрыпшский район

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мчс абхазии, пожар, гулрыпшский район, новости