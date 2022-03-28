https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-babushara-1038362867.html
Частный дом сгорел в селе Бабушара
Частный дом сгорел в селе Бабушара
В холодное время года в Абхазии учащаются случаи возгораний в домах и квартирах, причиной часто становятся дополнительные нагрузки на и без того ветхие... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T15:30+0300
2022-03-28T15:30+0300
2022-03-28T16:03+0300
в абхазии
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пожар
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новости
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Частный двухэтажный дом, расположенный в селе Бабушара Гулрыпшского района, сгорел в ночь с 27 на 28 марта, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Несмотря попытки спасателей потушить огонь, дом выгорел полностью. Никто из жильцов дома не пострадал. В данный момент ведется работа над установкой причины возгорания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-gulrypshskom-rayone-1038300393.html
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мчс абхазии, пожар, гулрыпшский район, новости
Частный дом сгорел в селе Бабушара
15:30 28.03.2022 (обновлено: 16:03 28.03.2022)
В холодное время года в Абхазии учащаются случаи возгораний в домах и квартирах, причиной часто становятся дополнительные нагрузки на и без того ветхие электросети и использование обогревателей, сделанных кустарным способом.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Частный двухэтажный дом, расположенный в селе Бабушара Гулрыпшского района, сгорел в ночь с 27 на 28 марта, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
После поступления экстренного вызова на пульт дежурного, в 02:25 на место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ Гулрыпшского района.
Несмотря попытки спасателей потушить огонь, дом выгорел полностью.
Никто из жильцов дома не пострадал. В данный момент ведется работа над установкой причины возгорания.