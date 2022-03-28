https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chislo-podderzhivayuschikh-spetsoperatsiyu-rossiyan-vyroslo-esche-na-10-pokazal-opros-1038363895.html

Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло еще на 10%, показал опрос

Число поддерживающих спецоперацию россиян выросло еще на 10%, показал опрос

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ на прошлой неделе, более 70% граждан России поддержали проведение спецоперации по защите Донбасса. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T16:15+0300

2022-03-28T16:15+0300

2022-03-28T16:27+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации по демилитаризации Украины, выросло с конца февраля с 65% до 73%, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение".Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах России, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.Участников исследования спросили и о том, какие цели преследует Россия и чего она хочет добиться в результате этой военной операции. Большинство россиян (71%) считают, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить там размещения баз НАТО, каждый второй респондент (52%) ответил, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% –изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, 10% –ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% –затруднились с ответом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/bolee-70-protsentov-rossiyan-podderzhivayut-voennuyu-spetsoperatsiyu-v-ukraine-1038264476.html

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