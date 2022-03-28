https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/igra-na-chestnost-sorevnovaniya-po-straykbolu-v-sele-mgudzyrkhua-1038350278.html

Игра на честность: соревнования по страйкболу в селе Мгудзырхуа

Игра на честность: соревнования по страйкболу в селе Мгудзырхуа

Соревнования по страйкболу, в которых участвовало более 60 человек, прошли в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в воскресенье, 27 марта. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T18:42+0300

2022-03-28T18:42+0300

2022-03-28T18:42+0300

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Ассоциация страйкбола Абхазии провела соревнования по военно-тактическим играм на территории бывшего пионерского лагеря в селе Мгуыдзырхуа. Среди более 60 участников были и гости из Сочи.После краткого инструктажа команды разделились на две группы – тех, кому предстояло идти в атаку и тех, кто держал оборону. По правилам игры пленных не бывает, а штурмовики могут возвращаться на поле боя без ограничений. У обороняющихся всего по одной жизни. После первого же попадания в них пули, они уходят в "аут".Игроки используют в бою пневматические и электрические аналоги оружия, стреляющие пластиковыми шарами – это автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и гранаты.Страйкбол – командная военно-тактическая игра с применением специальных мягких пневматических аналогов оружия, стреляющих пластиковыми шарами.Ассоциация страйкбола Абхазии была создана пять лет назад. В него входит около 30 человек, но военно-тактические игры постепенно набирают популярность в стране.Подробнее об этом читайте здесь:

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