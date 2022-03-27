https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/plennykh-ne-brat-kak-proshli-sorevnovaniya-po-straykbolu-na-zolotom-beregu-1038348591.html

Пленных не брать: как прошли соревнования по страйкболу на Золотом берегу

Пленных не брать: как прошли соревнования по страйкболу на Золотом берегу

Военно-тактические игры по страйкболу, в которых участвовало более 60 человек из Абхазии и России, прошли в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в воскресенье 27... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

стрельба

учения

гудаутский район

спорт

игры

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О том, что такое страйкбол и почему он набирает популярность в Абхазии, есть ли место на поле "боя" для девушек и что их стимулирует, чем "воюют" игроки и как они "погибают", а также, что думают об абхазских соревнованиях гости из России, и за что "поплатились" корреспонденты Sputnik, читайте в материале.Высадка "десанта"Утро воскресенья. К пустынному берегу, находящемуся во власти шторма, в селе Мгудзырхуа подъехало больше десятка автомобилей. Из них вышли люди в военной экипировке. Они открыли багажники и стали вынимать оттуда оружие, элементы обмундирования, картонные коробки с неизвестным содержимым.На первый взгляд могло показаться, что "десант" готовится к серьезной военной операции, но настроение у парней и девушек для этого было слишком позитивным. Молодежь собралась на территории бывшего пионер-лагеря для участия в военно-тактических играх, организованных Ассоциацией страйкбола Абхазии.Страйкбол - командная военно-тактическая игра с применением специальных мягких пневматических аналогов оружия, стреляющих пластиковыми шарами.Самый юный боец Илларион Квирая тринадцати лет подошел к этому событию серьезно и ответственно. Экипировка его ничем не уступала от спецодежды опытных товарищей, а в руках он держал аналог американского автомата М-16, который стреляет пластиковыми пулями.Илларион приехал на соревнования вместе со старшим братом Эрастом Квирая, который не первый год увлекается рыбалкой, охотой, стрит-рейсом, "джиппингом", путешествиями на байке и радиотехникой. Не так давно этот длинный список занятий для души пополнился страйкболом.По словам Квирая, больше всего в этой военно-тактической игре его привлекает использование аналогов оружия, которые внешне максимально схожи с их оригиналами, а также командный дух.Для участия в играх Эраст приобрел электропневматический автомат М-4 с оптическим прицелом. Его выбор был связан с тем, что эту модель можно модернизировать без особых проблем. По его словам, страйкбольные "игрушки" удовольствие не из дешевых. Ценник начинается от 15 тысяч рублей и может перевалить за несколько десятков.Диана Бения и Тина Хишба были единственными девушками на соревнованиях. Этот факт их никак не смущает, а даже стимулирует на проявление доблести и характера."Мы же абхазские девчонки. У нас тоже кипит кровь", - ответила Хишба.Девушки только начинают осваивать тонкости страйкбола и уже успели испытать на себе некоторые суровые реалии этой игры. Тина поделилась, что на днях попали ей в ногу и остался синяк. В этом она обвинила своего друга Керима."Когда я впервые играла в Сочи, кроме меня девушек больше не было. Поэтому сейчас я взяла с собой Диану за компанию. Экипировку, оружие вместе с пулями мы взяли в аренду", - отметила Тина.Диана призналась, что ей нравится оружие и стрелять из него, но при этом она надеется, что все это никогда не будет связано с настоящими боевыми действиями.Пожалуй, наиболее яркий образ выбрал снайпер Нестор Кове, чей маскировочный костюм отличался от экипировки остальных участников соревнований и в то же время делал его почти невидимым в лесополосе."У меня много снаряжений. Я могу быть и штурмовиком, но, когда много народа, интереснее быть снайпером. Ты лежишь себе тихо где-нибудь, а противники сами на тебя выходят. Надо просто их вылавливать. Во время перемещения с места на место применяю пистолет", - рассказал он.Несмотря на проливной дождь и даже град, группа риелторов из Сочи не стала "отсиживаться" дома и приехала в свой выходной в Абхазию. Бывший военный Керим Овмадов рассказал, что военно-тактическими играми он увлекся три месяца назад, когда переехал из Волгограда в Сочи. Благодаря этому хобби у него появились новые друзья из республики.Самый опытный в сочинской группе Роман занимается страйкболом уже десять лет. Условия на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа для таких игр он назвал идеальными.Вячеслав согласился с мнением старшего товарища и добавил, что в виду такого количества участников непременно должно быть "месиво".Подготовка и бойОжидания Вячеслава из Сочи во многом оправдались. Противостояние команд выдалось напряженным и "кровопролитным", но прежде чем начать, бойцы прошли подробный инструктаж на построении.Президент Ассоциации страйкбола Абхазии Ибрагим Анкваб разъяснил правила игры и дал рекомендации по соблюдению безопасности. Он напомнил, что страйкбол – это дружеская игра на честность."Если в вас попал шар, то поднимаете руку и кричите "аут". Уходите с поля. Неважно куда он попал. Если кто-то утаит, что в него попали, то его "расчехлят" - будут стрелять все, кому не лень. Потом не обижайтесь. Рикошет не считается", - напутствовал Анкваб.Кто-то поинтересовался о допустимости некой "сомалийки". Анкваб категорически запретил применять этот вид боя, при котором, не видя противника, ведется вблизи беспорядочная стрельба, так как это небезопасно.Мерам защиты страйкболисты уделяют особое внимание. Ношение пластиковых или сетчатых масок в игровой период - пункт обязательный. Особую заботу проявили в отношении журналистов. Нам всем раздали маски и на всякий случай нанесли на одежду скотч ярко оранжевого цвета."В прессу не стрелять", - запретил Ибрагим.Целенаправленно, конечно, никто этого не делал, но все же корреспонденты Sputnik тоже получили свою порцию пластика. Разделившись на атакующую и обороняющуюся, и засев в нескольких заброшенных зданиях, команды начали бой. Кто-то в шутку предложил противнику сдаться, но делать этого никто не собирался.Я, как мне представлялось на тот момент, выбрал подходящую и безопасную позицию для наблюдения, но оказался в эпицентре столкновения. Штурмовики вышли на захват из леса за моей спиной, и по ним тут же открыли шквальный огонь. Оранжевый скотч в этой ситуации мало чем помог. Был "ранен" в ногу.Один из атакующих бросил "гранату" прямо в окно здания, откуда прозвучало несколько "аут". Первую из четырех позиций взяли быстро, но дальше нападение захлебнулось. Снайпер Нестор бил метко. Кто-то пожаловался, что его "убили" свои и он вернулся на исходную позицию.По правилам игры пленных не берут, а штурмовики "бессмертные". После попадания пули они возвращаются к месту начала атаки, где должны простоять около полуминуты. Только после этого штурмовики могут предпринять очередную попытку выбить условного врага.Обороняющиеся похвастать таким запасом "здоровья" не могут. У них всего по одной жизни, но есть преимущество, так как стрельбу ведут из укрытий.После простаивания на одной позиции некоторое время нападающие предприняли попытку зайти одновременно в тыл врага с нескольких сторон. Ответ не заставил себя долго ждать. Через кусты и ветки деревьев прилетел "град" пластиковых шариков. Повезло, что был в очках. Отделаться легким испугом моим коллегам Томасу Тхайцук и Акопу Кущян тоже не удалось.Очередная атака тоже была отбита, но подкрепление все прибывало. Обороняющихся в полуразвалившемся здании без пола оставалось всего около пяти человек. Противник подходил все ближе, а его пули находили новых "жертв". В меня снова попали, и на этот раз плотной очередью.Штурмовики задачу выполнили. Команды поменялись ролями и продолжили битву. В этот раз на уничтожение противника атакующей стороне отвели 40 минут, в которые они не уложились.Как сказал президент Ассоциации страйкбола Абхазии Ибрагим Анкваб, в любом случае победила дружба. Он также отметил, что все участники соревнования довольны тем, как прошел день, а гости выразили желание приехать снова.Также в воскресенье Ибрагима Анкваб утвердили на должности президента Ассоциации, а Нестора Кове - его заместителем. Следующие соревнования запланированы на предстоящие выходные в нижней Эшере или же в поселке Агудзера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/operatsiya-na-beregu-sorevnovaniya-po-straykbolu-nachalis-v-sele-mgudzyrkhua-1038345240.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/strelba-po-tarelochkam-pervyy-turnir-po-kompakt-sportingu-proydet-v-abkhazii-1037672076.html

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стрельба, учения, гудаутский район, спорт, игры