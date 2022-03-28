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Инал Ардзинба встретился в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым
Инал Ардзинба встретился в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым
В ходе рабочей поездки в Москву министр иностранных дел Абхазии встретился с рядом представителей федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T14:53+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым, сообщает официальный Telegram-канал Медиацентра МИД Абхазии.Рабочая поездка главы абхазского МИД началась 22 марта. За это время Инал Ардзинба встретился с российскими чиновниками, в числе которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, госсекретарь Союзного государства России и Белорусcии Дмитрий Мезенцев, советник российского президента Руслан Эдельгериев.В ходе встреч абхазская и российская стороны обсуждали такие важные вопросы, как международная информационная политика, сотрудничество в евразийском пространстве в сфере образования и культуры, а также проведение на территории Абхазии Форума по целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/inal-ardzinba-vstretilsya-s-sovetnikom-prezidenta-rossii-edelgerievym-1038311713.html
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инал ардзинба, мид абхазии, новости

Инал Ардзинба встретился в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым

14:53 28.03.2022 (обновлено: 15:16 28.03.2022)
© Foto / МИД Абхазии Инал Ардзинба провел встречу со Спецпредставителем Президента Российской Федерации Михаилом Богдановым.
Инал Ардзинба провел встречу со Спецпредставителем Президента Российской Федерации Михаилом Богдановым. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2022
© Foto / МИД Абхазии
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В ходе рабочей поездки в Москву министр иностранных дел Абхазии встретился с рядом представителей федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Госдумы.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым, сообщает официальный Telegram-канал Медиацентра МИД Абхазии.

В рамках встречи, прошедшей в теплой и дружеской обстановке, дипломаты поговорили о форматах взаимодействия между двумя странами в контексте расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке.

Рабочая поездка главы абхазского МИД началась 22 марта. За это время Инал Ардзинба встретился с российскими чиновниками, в числе которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, госсекретарь Союзного государства России и Белорусcии Дмитрий Мезенцев, советник российского президента Руслан Эдельгериев.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с Советником Президента РФ Русланом Эдельгериевым - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
В Абхазии
Инал Ардзинба встретился с советником президента России Русланом Эдельгериевым
25 марта, 19:26
В ходе встреч абхазская и российская стороны обсуждали такие важные вопросы, как международная информационная политика, сотрудничество в евразийском пространстве в сфере образования и культуры, а также проведение на территории Абхазии Форума по целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций.
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