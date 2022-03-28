https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/lavrov-rossiya-rasschityvaet-na-rezultativnye-peregovory-s-ukrainoy-1038358985.html

Лавров: Россия рассчитывает на результативные переговоры с Украиной

Лавров: Россия рассчитывает на результативные переговоры с Украиной

Новый раунд переговоров российской и украинской делегаций запланирован на 29-30 марта в Стамбуле, согласно договоренности президентов Турции и России. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T13:10+0300

2022-03-28T13:10+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Россия рассчитывает, что переговоры Москвы и Киева увенчаются успехом, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД Сергей Лавров.При этом, он подчеркнул, что Киев пытается создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом не получится, так как нужен результат."Сейчас главное – прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать видимость переговоров, создать видимость решения. Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности (по Донбассу - ред.) сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс – мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится. Нужен результат по итогам переговоров, который будет закреплен президентами", – заявил Лавров.В продолжение темы урегулирования украинского кризиса глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, но важно, чтобы эта встреча была хорошо подготовлена."Ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "вот, что ты думаешь, что я думаю" – это сейчас просто будет контрпродуктивно", – пояснил Лавров.Дипломат добавил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть, поскольку понимание грубейших многолетних ошибок западных партнеров "сейчас присутствует", хотя об этом и не говорят вслух.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-peregovory-s-ukrainoy-natseleny-na-obespechenie-ee-neytralnogo-statusa-1038130588.html

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россия, украина, донбасс, переговоры, новости, сергей лавров