https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/mid-abkhazii-obyavil-o-prieme-dokumentov-dlya-postupleniya-v-dipakademiyu-pri-mid-rossii-1038365782.html
МИД Абхазии объявил о приеме документов для поступления в Дипакадемию при МИД России
МИД Абхазии объявил о приеме документов для поступления в Дипакадемию при МИД России
Набор абитуриентов производится по направлениям "Международные отношения", "Международное право" и "Мировая экономика". 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T17:28+0300
2022-03-28T17:28+0300
2022-03-28T17:34+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе кандидатов на зачисление в Дипломатическую академию МИД России, сообщает пресс-служба ведомства. К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане Абхазии, выпускники средних общеобразовательных школ. Необходимо предоставить заявление с указанием выбранного направления обучения, копии внутреннего и заграничного паспортов, а также справку об успеваемости за первый семестр. Вступительные испытания будут состоять из собеседования и вступительных экзаменов. 11 апреля абитуриенты пройдут собеседование, в ходе которого будут затрагиваться вопросы по истории Абхазии, истории России и современным геополитическим процессам, 12 апреля пройдут письменный и устный экзамены по иностранному языку, а 13 апреля – диктант по русскому языку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/bilet-v-vyshku-mid-abkhazii-pomog-abiturientu-postupit-v-rossiyskiy-vuz-1038232384.html
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мид абхазии, новости, дипломатическая академия мид рф, высшее образование
МИД Абхазии объявил о приеме документов для поступления в Дипакадемию при МИД России
17:28 28.03.2022 (обновлено: 17:34 28.03.2022)
Набор абитуриентов производится по направлениям "Международные отношения", "Международное право" и "Мировая экономика".
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе кандидатов на зачисление в Дипломатическую академию МИД России, сообщает
пресс-служба ведомства.
Документы будут приниматься в период с 28 марта по 8 апреля. Вступительные испытания будут проходить с 11 по 13 апреля.
К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане Абхазии, выпускники средних общеобразовательных школ. Необходимо предоставить заявление с указанием выбранного направления обучения, копии внутреннего и заграничного паспортов, а также справку об успеваемости за первый семестр.
Вступительные испытания будут состоять из собеседования и вступительных экзаменов.
11 апреля абитуриенты пройдут собеседование, в ходе которого будут затрагиваться вопросы по истории Абхазии, истории России и современным геополитическим процессам, 12 апреля пройдут письменный и устный экзамены по иностранному языку, а 13 апреля – диктант по русскому языку.