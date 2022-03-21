https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/bilet-v-vyshku-mid-abkhazii-pomog-abiturientu-postupit-v-rossiyskiy-vuz-1038232384.html

Билет в Вышку: МИД Абхазии помог абитуриенту поступить в российский вуз

Билет в Вышку: МИД Абхазии помог абитуриенту поступить в российский вуз

Студент юридического факультета АГУ Баграт Ломия будет обучаться в Высшей школе экономики по магистерской программе "Публичное право и публичные финансы". 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T16:33+0300

2022-03-21T16:33+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абитуриент из Абхазии Баграт Ломия поступил в магистратуру в Высшей школе экономики. Содействие в этом ему оказали Министерство иностранных дел республики и центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии".По словам самого Баграта, знакомство с Высшей школой экономики у него началось еще в 2018 году. Он решил поступить в ВШЭ на бакалавриат, но по семейным обстоятельствам не смог выехать на учебу и поступил на юридический факультет в АГУ.В феврале 2022 года Баграт стал победителем Зимней школы по праву Высшей школы экономики и решил, что готов принять участие во вступительных испытаниях в магистратуру.Будущий магистр выразил благодарность руководству МИД Абхазии, платформе "Будущее Абхазии", главе Академии наук Зурабу Джапуа, заместителю председателя Конституционного суда Диане Пилия, а также преподавательскому составу юридического факультета АГУ во главе с деканом Сергеем Смыр, внесшим большой вклад в его образование.Ранее при содействии министра иностранных дел Инала Ардзинба и платформы "Будущее Абхазии" четырнадцатилетний уроженец Абхазии Раффи Мкртчян поступил в школу "Сириус" в Сочи.Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-pomog-malchiku-postupit-v-sirius-1037938582.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/gvazava-o-tsentre-buduschee-abkhazii-v-posolstve-v-rossii-svyazuyuschee-zveno-dlya-molodezhi--1037580078.html

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