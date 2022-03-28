https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/minoborony-turtsii-obnaruzhilo-esche-odnu-minu-v-chernom-more-1038355679.html

Минобороны Турции обнаружило еще одну мину в Черном море

Минобороны Турции обнаружило еще одну мину в Черном море

По заявлению президента Турции Тайипа Эрдогана, минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море, у границы с Болгарией, передает РИА Новости.Движение похожего на мину объекта наблюдали у входа в пролив Босфор в субботу. Позже Минобороны Турции подтвердило, что это была мина, и нейтрализовало ее. Военное ведомство переговорило с Москвой и Киевом по этому инциденту. Пролив был временно закрыт для движения судов.Утром в понедельник российский сухогруз, направлявшийся из Турции в Ростов-на-Дону, получил пробоину, но что послужило причиной, пока не сообщалось.Турецкие минно-поисковые суда продолжают дежурить в Черном море и отслеживать ситуацию после сообщений о дрейфующих украинских минах.По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/sukhogruz-pod-flagom-rossii-poluchil-proboinu-v-chernom-more-1038353066.html

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