https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/sukhogruz-pod-flagom-rossii-poluchil-proboinu-v-chernom-more-1038353066.html

Сухогруз под флагом России получил пробоину в Черном море

Сухогруз под флагом России получил пробоину в Черном море

В субботу в Босфорском проливе обнаружили и нейтрализовали объект, похожий на мину, турецкие минно-поисковые суда дежурят в Черном море после сообщений о... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T08:35+0300

2022-03-28T08:35+0300

2022-03-28T09:59+0300

россия

черное море

мины

турция

новости

сухогрузы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102580/17/1025801716_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94b4dc50314cc8bf495e1513f2a082a5.jpg

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Российский сухогруз "Омский 205", на борту которого находилось 12 моряков, получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.Корабль шел с грузом из Турции в направлении Ростова-на-Дону.После получения сигнала о бедствии спасательное судно Росморречфлота взяло сухогруз на буксир и транспортирует его в район Керчи. Одновременно ведется постоянная откачка воды насосами. "Идет борьба за живучесть", – отметили в ведомстве.В Росморречфлоте не назвали причину, по которой судно получило пробоину.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/turetskie-minno-poiskovye-suda-dezhuryat-v-chernom-more-zayavili-v-ankare-1038341458.html

россия

черное море

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, черное море, мины, турция, новости, сухогрузы