https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/sukhogruz-pod-flagom-rossii-poluchil-proboinu-v-chernom-more-1038353066.html
Сухогруз под флагом России получил пробоину в Черном море
Сухогруз под флагом России получил пробоину в Черном море
В субботу в Босфорском проливе обнаружили и нейтрализовали объект, похожий на мину, турецкие минно-поисковые суда дежурят в Черном море после сообщений о... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T08:35+0300
2022-03-28T08:35+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Российский сухогруз "Омский 205", на борту которого находилось 12 моряков, получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.Корабль шел с грузом из Турции в направлении Ростова-на-Дону.После получения сигнала о бедствии спасательное судно Росморречфлота взяло сухогруз на буксир и транспортирует его в район Керчи. Одновременно ведется постоянная откачка воды насосами. "Идет борьба за живучесть", – отметили в ведомстве.В Росморречфлоте не назвали причину, по которой судно получило пробоину.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/turetskie-minno-poiskovye-suda-dezhuryat-v-chernom-more-zayavili-v-ankare-1038341458.html
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Сухогруз под флагом России получил пробоину в Черном море
08:35 28.03.2022 (обновлено: 09:59 28.03.2022) Подписаться на
В субботу в Босфорском проливе обнаружили и нейтрализовали объект, похожий на мину, турецкие минно-поисковые суда дежурят в Черном море после сообщений о дрейфующих украинских минах.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Российский сухогруз "Омский 205", на борту которого находилось 12 моряков, получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Корабль шел с грузом из Турции в направлении Ростова-на-Дону.
После получения сигнала о бедствии спасательное судно Росморречфлота взяло сухогруз на буксир и транспортирует его в район Керчи. Одновременно ведется постоянная откачка воды насосами. "Идет борьба за живучесть", – отметили в ведомстве.
В Росморречфлоте не назвали причину, по которой судно получило пробоину.