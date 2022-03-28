https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/natsbank-abkhazii-porekomendoval-ispolzovat-karty-mir-na-territorii-respubliki-1038366569.html

Нацбанк Абхазии порекомендовал использовать карты "Мир" на территории республики

Нацбанк Абхазии порекомендовал использовать карты "Мир" на территории республики

С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T18:00+0300

2022-03-28T18:00+0300

2022-03-28T18:00+0300

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банковские карты

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Национальный банк Абхазии порекомендовал гражданам и гостям страны пользоваться картами "Апра" и картами платежной системы "Мир" во время пребывания в Абхазии, говорится на сайте банка.В сообщении подчеркивается, что карты "Мир", выпущенные в России, на территории Абхазии обслуживаются без ограничений - их владельцам доступны операции в банкоматах и оплата товаров и услуг. Ранее российские туроператоры прогнозировали рост спроса на отдых в Абхазии, как в одной из стран, в которых можно расплатиться картой "Мир". Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/platezhnaya-sistema-mir-rasshirit-spektr-uslug-na-tekuschikh-rynkakh-1038167060.html

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новости, национальный банк абхазии, банковские карты