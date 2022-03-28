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Почти 19 тысяч человек в Абхазии привились от COVID-19
Почти 19 тысяч человек в Абхазии привились от COVID-19
Минздрав республики напоминает гражданам о том, что располагает достаточными запасами российских препаратов "Спутник Лайт" и "Спутник - V", вакцинацию может... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T19:11+0300
2022-03-28T19:11+0300
2022-03-28T19:11+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 привились 18998 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Несмотря на то, что количество выявленных случаев в последнее время уменьшилось, специалисты по-прежнему придерживаются мнения о том, что лучшим способом защиты от заражения является прививка.По данным на 26 марта общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 53341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев, выздоровели 49887 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/zhemchugov-o-dalneyshey-sudbe-pandemii-koronavirusa-est-tri-varianta--1038226066.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, новости, вакцинация от covid-19 в абхазии
Почти 19 тысяч человек в Абхазии привились от COVID-19
Минздрав республики напоминает гражданам о том, что располагает достаточными запасами российских препаратов "Спутник Лайт" и "Спутник - V", вакцинацию может пройти любой желающий.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 привились 18998 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Большая часть вакцинированных привилась двухкомпонентной вакциной "Спутник V" - их 10608 человек. "Спутник Лайт" предпочли 8390 граждан.
Несмотря на то, что количество выявленных случаев в последнее время уменьшилось, специалисты по-прежнему придерживаются мнения о том, что лучшим способом защиты от заражения является прививка.
По данным на 26 марта общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 53341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев, выздоровели 49887 человек.