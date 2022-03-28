https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/professional-s-blestyaschim-vkusom-kollegi-rasskazali-o-temure-kuchuberiya-1038362991.html
Профессионал с блестящим вкусом: коллеги рассказали о Темуре Кучуберия
Профессионал с блестящим вкусом: коллеги рассказали о Темуре Кучуберия
Оператор, режиссер, соавтор проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" Темур Кучуберия ушел из жизни в воскресенье 27 марта в возрасте 71 года. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T18:31+0300
2022-03-28T18:31+0300
2022-03-28T19:03+0300
в абхазии
абхазия
операторы
режиссеры
кино
культура
телевидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038363278_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_85ac77af298c78a49296aa65b3b74cde.jpg
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Идеи Темура Кучуберия всегда были неожиданными и парадоксальными, рассказал в интервью радио Sputnik кинорежиссер Ибрагим Чкадуа.Он отметил, что у Темура Кучуберия было много творческих планов."Мы были очень близки, для меня это старший товарищ и большой профессионал. Это большая потеря, поколение Темура должно еще жить и работать. Люди, которые пережили войну, ушли в расцвете сил", – добавил он.Во время Отечественной войны народа Абхазии Темур Кучуберия ни дня не отложил в сторону камеру, он и его будущая супруга Эмма Ходжаа, которая работала военным корреспондентом, сняли бесценный материал, рассказал журналист Абхазского телевидения Даур Инапшба."Абхазия потеряла большого профессионала своего дела, все его друзья скорбим в эти дни", - сказал Инапшба в эфире радио Sputnik.Темур Кучуберия – оператор, режиссер Абхазского телевидения, работал на телевидении со дня его основания. Он автор документальных фильмов о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, в соавторстве с Эммой Ходжаа создал серию музыкальных патриотических фильмов "Ҳара ҳаруаа реиҳабы".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chkadua-o-rabotakh-temura-kuchuberiya-vezde-byla-pechat-vkusa--1038360289.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20160819/1019362052.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038363278_49:0:2416:1775_1920x0_80_0_0_ac531d11c18b7b0fa560293eee073417.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, операторы, режиссеры, кино, культура, телевидение
Профессионал с блестящим вкусом: коллеги рассказали о Темуре Кучуберия
18:31 28.03.2022 (обновлено: 19:03 28.03.2022)
Оператор, режиссер, соавтор проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" Темур Кучуберия ушел из жизни в воскресенье 27 марта в возрасте 71 года.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Идеи Темура Кучуберия всегда были неожиданными и парадоксальными, рассказал в интервью радио Sputnik кинорежиссер Ибрагим Чкадуа.
"Его стиль был узнаваем, мы можем видеть его работы на уличных баннерах, в интернете, и многие даже не знают, что это его авторство, у него был блестящий вкус. Он был достаточно резким, но при этом справедливым", – сказал Чкадуа.
Он отметил, что у Темура Кучуберия было много творческих планов.
"Мы были очень близки, для меня это старший товарищ и большой профессионал. Это большая потеря, поколение Темура должно еще жить и работать. Люди, которые пережили войну, ушли в расцвете сил", – добавил он.
Во время Отечественной войны народа Абхазии Темур Кучуберия ни дня не отложил в сторону камеру, он и его будущая супруга Эмма Ходжаа, которая работала военным корреспондентом, сняли бесценный материал, рассказал журналист Абхазского телевидения Даур Инапшба.
"Абхазия потеряла большого профессионала своего дела, все его друзья скорбим в эти дни", - сказал Инапшба в эфире радио Sputnik.
Темур Кучуберия – оператор, режиссер Абхазского телевидения, работал на телевидении со дня его основания. Он автор документальных фильмов о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, в соавторстве с Эммой Ходжаа создал серию музыкальных патриотических фильмов "Ҳара ҳаруаа реиҳабы".