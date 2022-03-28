https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/professional-s-blestyaschim-vkusom-kollegi-rasskazali-o-temure-kuchuberiya-1038362991.html

Профессионал с блестящим вкусом: коллеги рассказали о Темуре Кучуберия

Профессионал с блестящим вкусом: коллеги рассказали о Темуре Кучуберия

Оператор, режиссер, соавтор проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" Темур Кучуберия ушел из жизни в воскресенье 27 марта в возрасте 71 года. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T18:31+0300

2022-03-28T18:31+0300

2022-03-28T19:03+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Идеи Темура Кучуберия всегда были неожиданными и парадоксальными, рассказал в интервью радио Sputnik кинорежиссер Ибрагим Чкадуа.Он отметил, что у Темура Кучуберия было много творческих планов."Мы были очень близки, для меня это старший товарищ и большой профессионал. Это большая потеря, поколение Темура должно еще жить и работать. Люди, которые пережили войну, ушли в расцвете сил", – добавил он.Во время Отечественной войны народа Абхазии Темур Кучуберия ни дня не отложил в сторону камеру, он и его будущая супруга Эмма Ходжаа, которая работала военным корреспондентом, сняли бесценный материал, рассказал журналист Абхазского телевидения Даур Инапшба."Абхазия потеряла большого профессионала своего дела, все его друзья скорбим в эти дни", - сказал Инапшба в эфире радио Sputnik.Темур Кучуберия – оператор, режиссер Абхазского телевидения, работал на телевидении со дня его основания. Он автор документальных фильмов о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, в соавторстве с Эммой Ходжаа создал серию музыкальных патриотических фильмов "Ҳара ҳаруаа реиҳабы".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chkadua-o-rabotakh-temura-kuchuberiya-vezde-byla-pechat-vkusa--1038360289.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160819/1019362052.html

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