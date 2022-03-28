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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T16:40+0300
2022-03-28T16:40+0300
2022-03-28T16:40+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Во вторник, 29 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное, 2 баллаОтносительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии антициклона с центром над Казахстаном.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Во вторник, 29 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла
Относительная влажность воздуха 70-90%.