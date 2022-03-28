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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T16:40+0300

2022-03-28T16:40+0300

2022-03-28T16:40+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Во вторник, 29 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное, 2 баллаОтносительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости