https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiya-do-kontsa-marta-izmenit-valyutu-platezha-za-eksport-gaza-na-rubli-1038356973.html
Россия до конца марта изменит валюту платежа за экспорт газа на рубли
Россия до конца марта изменит валюту платежа за экспорт газа на рубли
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Россия до конца текущего месяца изменит валюту платежа за экспортируемый газа на рубли, сообщает РИА Новости. Соответствующее... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Россия до конца текущего месяца изменит валюту платежа за экспортируемый газа на рубли, сообщает РИА Новости. Соответствующее поручение правительству, Центробанку и "Газпрому" сделал президент России Владимир Путин. Согласно поручению, до 31 марта должны быть реализованы меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие недружественные страны.На совещании с правительством 23 марта Путин объявил о переводе расчетов за поставку природного газа в ЕС и другие страны, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Свое решение он объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ekspert-obyasnil-chem-vygoden-gaz-za-rubli-1038326031.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/evropa-pomozhet-rossii-postroit-novyy-gazoprovod-v-kitay-1038339574.html
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Россия до конца текущего месяца изменит валюту платежа за экспортируемый газа на рубли, сообщает РИА Новости
. Соответствующее поручение правительству, Центробанку и "Газпрому" сделал президент России Владимир Путин.
Согласно поручению, до 31 марта должны быть реализованы меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие недружественные страны.
На совещании с правительством 23 марта Путин объявил о переводе расчетов за поставку природного газа в ЕС и другие страны, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Свое решение он объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.