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Российские военные в Абхазии провели тренировку войск радиоэлектронной борьбы
Российские военные в Абхазии провели тренировку войск радиоэлектронной борьбы
Деятельность специалистов РЭБ направлена на то, чтобы не дать противнику получить разведданные с помощью радиосредств, а также блокировать возможность... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T12:00+0300
2022-03-28T12:00+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели плановую тренировку по подавлению связи и навигации условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Также военные подавили радиосети и навигацию противника и нарушили систему связи полевых авианаводчиков на расстоянии до 200 км в горах и в прибрежной зоне.Применив машины постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот", специалисты нарушили связь в радиусе более 15 км и исказили навигационное поле противника, создаваемое системами определения местоположения. Тренировки прошли успешно - о радиопомехах и сложностях в работе оборудования доложили военнослужащие подразделений связи военной базы, которые и выступали в роли условного противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/voennosluzhaschie-yuvo-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-paradu-pobedy-1038294402.html
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новости, юво, южный военный округ
Российские военные в Абхазии провели тренировку войск радиоэлектронной борьбы
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Деятельность специалистов РЭБ направлена на то, чтобы не дать противнику получить разведданные с помощью радиосредств, а также блокировать возможность дистанционного управления подразделениями и наведения на цели управляемого ракетного оружия.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели плановую тренировку по подавлению связи и навигации условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Учение прошло на полигоне Нагвалоу - там специалисты РЭБ развернули станции, собрали и проанализировали разведывательную информацию на основе приема электромагнитного излучения волн короткого и ультракороткого диапазонов, и передали координаты условного противника артиллерии для нанесения удара.
Также военные подавили радиосети и навигацию противника и нарушили систему связи полевых авианаводчиков на расстоянии до 200 км в горах и в прибрежной зоне.
Применив машины постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот", специалисты нарушили связь в радиусе более 15 км и исказили навигационное поле противника, создаваемое системами определения местоположения.
Тренировки прошли успешно - о радиопомехах и сложностях в работе оборудования доложили военнослужащие подразделений связи военной базы, которые и выступали в роли условного противника.