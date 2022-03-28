https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiyskie-voennye-v-abkhazii-proveli-trenirovku-voysk-radioelektronnoy-borby-1038357533.html

Российские военные в Абхазии провели тренировку войск радиоэлектронной борьбы

Российские военные в Абхазии провели тренировку войск радиоэлектронной борьбы

Деятельность специалистов РЭБ направлена на то, чтобы не дать противнику получить разведданные с помощью радиосредств, а также блокировать возможность... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T12:00+0300

2022-03-28T12:00+0300

2022-03-28T12:00+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели плановую тренировку по подавлению связи и навигации условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Также военные подавили радиосети и навигацию противника и нарушили систему связи полевых авианаводчиков на расстоянии до 200 км в горах и в прибрежной зоне.Применив машины постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот", специалисты нарушили связь в радиусе более 15 км и исказили навигационное поле противника, создаваемое системами определения местоположения. Тренировки прошли успешно - о радиопомехах и сложностях в работе оборудования доложили военнослужащие подразделений связи военной базы, которые и выступали в роли условного противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/voennosluzhaschie-yuvo-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-paradu-pobedy-1038294402.html

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новости, юво, южный военный округ