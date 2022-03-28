https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-raketami-kalibr-1038369686.html
Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр"
Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр"
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, за это время российской армией уничтожено почти 200 самолетов и вертолетов, 309 БПЛА, 1721 танк и... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T20:06+0300
2022-03-28T20:06+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Российские войска уничтожили крупные склады боеприпасов в Житомирской области Украины с помощью крылатых ракет "Калибр", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. Также он добавил, что 28 марта российская авиация сбила два украинских Су-24 западнее города Коростень один Су-25 над городом Дружковка Донецкой области, Ми-8 в районе Мариуполя, который должен был эвакуировать командиров нацбатальона "Азов", а также беспилотник ВСУ в районе посёлка Чернобаевка.Конашенков добавил, что всего за сутки был поражён 41 военный объект Украины. В их число входят две установки РСЗО, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта сосредоточения боевой техники.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту населения Донбасса от действий правящего в Киеве режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chislo-podderzhivayuschikh-spetsoperatsiyu-rossiyan-vyroslo-esche-na-10-pokazal-opros-1038363895.html
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Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр"
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, за это время российской армией уничтожено почти 200 самолетов и вертолетов, 309 БПЛА, 1721 танк и другие боевые бронированные машины ВСУ.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik
. Российские войска уничтожили крупные склады боеприпасов в Житомирской области Украины с помощью крылатых ракет "Калибр", сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева",- заявил Конашенков.
Также он добавил, что 28 марта российская авиация сбила два украинских Су-24 западнее города Коростень один Су-25 над городом Дружковка Донецкой области, Ми-8 в районе Мариуполя, который должен был эвакуировать командиров нацбатальона "Азов", а также беспилотник ВСУ в районе посёлка Чернобаевка.
Конашенков добавил, что всего за сутки был поражён 41 военный объект Украины. В их число входят две установки РСЗО, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта сосредоточения боевой техники.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту населения Донбасса от действий правящего в Киеве режима.