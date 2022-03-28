https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-raketami-kalibr-1038369686.html

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр"

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр"

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, за это время российской армией уничтожено почти 200 самолетов и вертолетов, 309 БПЛА, 1721 танк и... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T20:06+0300

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2022-03-28T20:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Российские войска уничтожили крупные склады боеприпасов в Житомирской области Украины с помощью крылатых ракет "Калибр", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. Также он добавил, что 28 марта российская авиация сбила два украинских Су-24 западнее города Коростень один Су-25 над городом Дружковка Донецкой области, Ми-8 в районе Мариуполя, который должен был эвакуировать командиров нацбатальона "Азов", а также беспилотник ВСУ в районе посёлка Чернобаевка.Конашенков добавил, что всего за сутки был поражён 41 военный объект Украины. В их число входят две установки РСЗО, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта сосредоточения боевой техники.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту населения Донбасса от действий правящего в Киеве режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chislo-podderzhivayuschikh-spetsoperatsiyu-rossiyan-vyroslo-esche-na-10-pokazal-opros-1038363895.html

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